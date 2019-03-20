В любой непонятной ситуации: Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «российская агрессия» помешала развитию столичной подземки. Он также сообщил о попытках «парализовать работу метро и жизнь города», которым Киев якобы смог противостоять. Как полагают аналитики, украинский лидер прибегает к антироссийской риторике, поскольку у него нет рационального объяснения, почему инфраструктура страны находится в плачевном состоянии. Эксперты подчёркивают, что с момента избрания Порошенко президентом социальные и хозяйственные объекты Украины фактически не развивались.

Президент Украины Пётр Порошенко связал трудности развития Киевского метрополитена с «российской агрессией».

В ходе инспекции строящейся станции Порошенко заявил, что киевское метро останавливало работу лишь однажды — в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Украинский лидер сказал, что в эти дни якобы началась «российская агрессия». Однако напомним, что на этот промежуток времени пришлось обострение беспорядков на Майдане.

«И, конечно, она («российская агрессия». — RT) затормозила планы развития киевского метро. Но подчёркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве», — сказал Порошенко в эфире канала NewsOne.

Президент Украины добавил, что только за 2014 год поступило более 200 сообщений о минировании городского метрополитена.

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров отмечает, что на Украине всегда и во всём обвиняют Россию.

«Во всём, что на Украине не ладится, не получается, что беспокоит власти страны, они видят «руку Москвы» и «вину России», — сказал сенатор.

Он отметил, что на Украине идёт предвыборная кампания и Порошенко пытается набрать политические очки за счёт русофобии, «свалив всё с больной головы на здоровую».

«О том, что там происходит, мы можем судить только косвенно — по тем разговорам, которые мы слышим от украинцев, приехавших к нам на работу. У них одно слово для оценки ситуации в стране — «плохо», — сказал Джабаров.

По его мнению, высказывания властей Украины, что страна движется вперёд, в Европу, — это блеф.

«Причём блеф, ничем не подкреплённый», — заключил сенатор.

Порошенко использует тактику западных партнёров, которые внутренние и внешние проблемы постоянно списывают на Россию, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Во-первых, это очень лёгкий способ перевести стрелки. Во-вторых, это демонизация России», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Он полагает, что украинские власти и далее будут приписывать России различные «коварства и пакости».

«Украинская власть не развивала внутреннюю инфраструктуру. Страна находится в руинах после всех этих управленцев. Очевидно, что им надо было придумать какую-то страшилку про Россию», — подытожил Блохин.

«Проедание того, что было создано до 2014 года»

В последние годы инфраструктура Украины переживает масштабный кризис, затрагивающий самые разные сферы — от энергетики до дорог. В начале отопительного сезона в ноябре 2018 года в Киеве прошли акции протеста — жители украинской столицы жаловались, что в их домах не включили отопление. С аналогичной проблемой столкнулись в Кривом Роге и Херсоне.

Тепла не было не только в жилых домах, но и на объектах социальной сферы, в том числе в детских садах, учебных заведениях и больницах. Позднее выяснилось, что перебои с отоплением связаны с долгами теплоснабжающих предприятий перед «Нафтогазом».

В июне 2018 года стало известно, что множество мостов и других инфраструктурных объектов Киева находятся в аварийном состоянии. В частности, один из проектировщиков метромоста через Днепр в украинской столице заявил, что сооружение может рухнуть в любой момент.

Тогда RT выяснил, что в аварийном состоянии находятся не только мосты, но и другие объекты столичной инфраструктуры.

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«Деньги уходили на непонятные цели — просто отмывались. А теперь ситуация выходит из-под контроля, поскольку нет ресурсов на ремонт даже одного моста. Перекладывать надо дороги, трубы, реконструировать школы и садики», — заявил тогда источник RT в киевской администрации.

Заграница поможет

В Вашингтоне ранее заявляли, что могут оказать помощь Киеву в восстановлении объектов хозяйственной деятельности. В ноябре 2018 года министр энергетики США Рик Перри сообщил, что Вашингтон готов оказать Киеву помощь в развитии энергетической инфраструктуры. По его словам, это требуется для достижения «экономической свободы» на Украине.

Позднее, в феврале 2019 года, стало известно, что инженерно-строительное командование ВМС США намерено модернизировать два военных госпиталя на Украине — в городах Днепр (бывший Днепропетровск) и Новояворовск.

На правительственном сайте появились два тендера на соответствующие работы с общей суммой финансирования $1 млн. Для каких целей Министерству обороны США понадобилось восстанавливать именно эти госпитали — не уточняется.

«Требует серьёзных системных инвестиций»

Украинская инфраструктура находится в таком же состоянии, как и пять лет назад, потому что в неё никто не инвестировал, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Инфраструктура — это такая вещь, которая требует серьёзных системных инвестиций. Транспорт — это социальная сфера, а инвестиции в социальной сфере быстро окупаться не могут», — пояснил он в беседе с RT.

По словам Брутера, Киев при мэре Виталии Кличко стал городом, которым никто не занимается.

«То же самое относится и к другим украинским миллионным городам, в которых сейчас наверняка уже миллиона жителей нет. Ситуация на Украине — это проедание того, что было создано до 2014 года», — отметил эксперт.

Порошенко пытается свалить на Россию свои промахи, убеждён Брутер.

«Пункт первый, который должен быть у Порошенко написан в рабочем кабинете: «Россия мне ничего не должна». И всё, что он делает, он может делать либо самостоятельно, либо за счёт тех, кто хочет участвовать в его мероприятиях», — заключил эксперт.