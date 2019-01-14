Выборный контроль: ЕС планирует следить за соцсетями на Украине во время президентской гонки

Евросоюз намерен следить за социальными сетями во время президентских выборов на Украине. Согласно тендеру Совета Европы, с которым ознакомился RT, ЕС ищет специалистов для мониторинга страниц и аккаунтов кандидатов на пост главы государства, политических партий и интернет-изданий в Facebook и Twitter. В документе сказано, что такие меры позволят «обеспечить прозрачность избирательного процесса». Между тем эксперты полагают, что таким образом создаётся лишь видимость честных выборов. Кроме того, аналитики считают, что собранные в ходе мониторинга данные могут потом использоваться для того, чтобы оказать давление на избранную власть.

Совет Европы намерен найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине. Как говорится в тендере международной организации, такое «беспристрастное наблюдение» поможет обеспечить честность электорального процесса.

«Цель мониторинга социальных сетей будет заключаться в проведении систематического анализа данных, касающихся основных голосов, формирующих политический дискурс в сети во время президентских выборов на Украине в 2019 году», — говорится в тендере Совета Европы, с текстом которого ознакомился RT.

Согласно описанию заявки, проект будет включать в себя мониторинг страниц в социальных сетях Facebook и Twitter кандидатов на пост президента и политических партий, онлайн-СМИ и людей, формирующих общественное мнение.

Кроме того, планируется отслеживать комментарии других пользователей к постам. Также указывается, что специалистам предстоит выявлять фейковые аккаунты. В документе подчёркивается, что проект поможет «уменьшить негативный эффект дезинформации и пропаганды на избирательный процесс».

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, подобные инициативы показывают, что Евросоюз с пренебрежением относится к суверенитету Украины.

«В проекте Совета Европы говорится: «Мы будем контролировать ваше виртуальное пространство, мы будем оценивать ваши выборы с помощью мониторинга ваших социальных сетей и будем выносить вердикт, честные у вас выборы или нечестные, правильные или неправильные. Мы будем мониторить заявления ваших политиков в социальных сетях». Само заявление говорит о пренебрежении или даже полном отсутствии уважения к какому-либо украинскому суверенитету со стороны европейских политиков, в том числе к суверенитету виртуальному», — подчеркнул эксперт.

При этом Мартынов отметил, что результаты мониторинга ЕС может использовать для давления на победителя выборов. По словам аналитика, в случае необходимости Европейский союз может поставить под сомнение легитимность избранной власти, а основанием для таких заявлений станут данные, собранные в том числе в ходе анализа социальных сетей.

Reuters

© Vasily Fedosenko

Тотальный мониторинг

Стоит отметить, что нынешняя инициатива — не единственный механизм, который использует Евросоюз для отслеживания освещения президентских выборов на Украине.

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Совет Европы также финансирует проект «Укрепление свободы СМИ, улучшение доступа к информации и усиление вещательной системы общего пользования на Украине», направленный на «повышение роли СМИ, их свободы и безопасности», а также роли государственных вещателей как «инструмента формирования консенсуса в украинском обществе, особенно в период выборов».

В ноябре стало известно, что посольство США в Киеве проводит среди украинских СМИ и неправительственных организаций конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине. Штаты намерены оплатить проекты, в рамках которых украинских журналистов «подготовят» к президентским и парламентским выборам в 2019 году. Среди заявленных целей программы — научить сотрудников СМИ «освещать работу» избирательных комиссий, «сообщать о нарушениях» и «устраивать дебаты».

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, Запад заинтересован в том, чтобы хотя бы создать видимость честных выборов и прозрачного избирательного процесса. Эксперт считает, что таким образом ЕС хочет продемонстрировать «прогресс», которого якобы добился Киев после того, как начал идти к своей «европейской мечте».

«У ЕС есть задача продемонстрировать, что за четыре прошедших после «майдана» года Украина действительно встала на демократические рельсы и действительно пытается реализовывать всевозможные демократические процедуры при помощи европейцев», — заявил эксперт.

«Но в реальности мы видим, что Украина стала одним из самых авторитарных, а в некоторых сферах — тоталитарных государств, где немыслимо такое понятие, как свобода слова, где не может осуществляться нормальная журналистская деятельность, где многие политические партии находятся под запретом», — подчеркнул Данюк.

«Визитная карточка новой Украины»

Между тем Киев уже начал совершать действия, которые должны вызывать вопросы у западных партнёров.

Президент Украины Пётр Поршенко призвал обеспечить «свободные и честные выборы», а также заявил, что «высокое качество избирательного процесса» якобы является визитной карточкой новой Украины. Однако украинский ЦИК ликвидировал все избирательные участки в России.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Киев якобы беспокоит прежде всего безопасность своих граждан, которые, «несмотря на административное и пропагандистское давление, всё-таки осмелятся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы».

«Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будут участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — заявил Климкин.

Таким образом, чтобы проголосовать на выборах президента, украинцам, проживающим в России (около 3 млн человек), придётся или возвращаться на родину, или же ехать в другие страны — Грузию, Финляндию или Казахстан.

9 января глава украинского МИД также заявил, что ведомство не будет регистрировать на выборах президента страны российских наблюдателей.

В этот же день депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Василий Нимченко заявил об обжаловании решения ЦИК Украины о закрытии участков в Верховном суде страны.

«Мы обжаловали решение... Мы считаем, что наше дело правое, исходя из того, что оспорено решение суда, которым проигнорированы основоположные природные права граждан, право на волеизъявление», — цитирует политика РИА Новости.

Глава МИД Украины Павел Климкин

Reuters

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Сложности на пути к евроинтеграции

Примечательно, что новый проект Совета Европы по мониторингу соцсетей в ходе выборов будет осуществляться в рамках плана действий на 2018—2021 годы для Украины, который, в свою очередь, направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.

Однако вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее заявила, что в 2019 году страна столкнётся со сложностями в вопросе евроинтеграции. По её мнению, на Украине ожидается «засилье популизма» и пустых обещаний в связи с запланированными на 2019 год выборами.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что Европа на самом деле крайне не заинтересована в том, чтобы Украина стала частью ЕС. Именно поэтому европейские государства инициируют как можно больше процедур, которые выявляют неготовность Украины к полномасштабному вхождению во всевозможные евроатлантические институты.

«Совет Европы и всевозможные структуры будут специально придумывать разного рода программы, с помощью которых якобы будет осуществляться оценка, экспертиза Украины на соответствие европейским нормам, стандартам, демократическим институтам и прочее. Они специально будут создавать всё новые институты проверки, контроля и надзора, чтобы по результатам их деятельности заявлять: Украина, «к сожалению», ещё не готова к вступлению во всевозможные европейские институты», — заключил эксперт.