Выборный контроль: ЕС планирует следить за соцсетями на Украине во время президентской гонки
- Reuters
- © Dado Ruvic
Совет Европы намерен найти специалистов для мониторинга социальных сетей во время президентских выборов на Украине. Как говорится в тендере международной организации, такое «беспристрастное наблюдение» поможет обеспечить честность электорального процесса.
«Цель мониторинга социальных сетей будет заключаться в проведении систематического анализа данных, касающихся основных голосов, формирующих политический дискурс в сети во время президентских выборов на Украине в 2019 году», — говорится в тендере Совета Европы, с текстом которого ознакомился RT.
Согласно описанию заявки, проект будет включать в себя мониторинг страниц в социальных сетях Facebook и Twitter кандидатов на пост президента и политических партий, онлайн-СМИ и людей, формирующих общественное мнение.
Кроме того, планируется отслеживать комментарии других пользователей к постам. Также указывается, что специалистам предстоит выявлять фейковые аккаунты. В документе подчёркивается, что проект поможет «уменьшить негативный эффект дезинформации и пропаганды на избирательный процесс».
По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, подобные инициативы показывают, что Евросоюз с пренебрежением относится к суверенитету Украины.
«В проекте Совета Европы говорится: «Мы будем контролировать ваше виртуальное пространство, мы будем оценивать ваши выборы с помощью мониторинга ваших социальных сетей и будем выносить вердикт, честные у вас выборы или нечестные, правильные или неправильные. Мы будем мониторить заявления ваших политиков в социальных сетях». Само заявление говорит о пренебрежении или даже полном отсутствии уважения к какому-либо украинскому суверенитету со стороны европейских политиков, в том числе к суверенитету виртуальному», — подчеркнул эксперт.
При этом Мартынов отметил, что результаты мониторинга ЕС может использовать для давления на победителя выборов. По словам аналитика, в случае необходимости Европейский союз может поставить под сомнение легитимность избранной власти, а основанием для таких заявлений станут данные, собранные в том числе в ходе анализа социальных сетей.
- Reuters
- © Vasily Fedosenko
Тотальный мониторинг
Стоит отметить, что нынешняя инициатива — не единственный механизм, который использует Евросоюз для отслеживания освещения президентских выборов на Украине.
Совет Европы также финансирует проект «Укрепление свободы СМИ, улучшение доступа к информации и усиление вещательной системы общего пользования на Украине», направленный на «повышение роли СМИ, их свободы и безопасности», а также роли государственных вещателей как «инструмента формирования консенсуса в украинском обществе, особенно в период выборов».
В ноябре стало известно, что посольство США в Киеве проводит среди украинских СМИ и неправительственных организаций конкурс проектов, направленных на поддержку прозрачности президентских и парламентских выборов на Украине. Штаты намерены оплатить проекты, в рамках которых украинских журналистов «подготовят» к президентским и парламентским выборам в 2019 году. Среди заявленных целей программы — научить сотрудников СМИ «освещать работу» избирательных комиссий, «сообщать о нарушениях» и «устраивать дебаты».
По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, Запад заинтересован в том, чтобы хотя бы создать видимость честных выборов и прозрачного избирательного процесса. Эксперт считает, что таким образом ЕС хочет продемонстрировать «прогресс», которого якобы добился Киев после того, как начал идти к своей «европейской мечте».
«У ЕС есть задача продемонстрировать, что за четыре прошедших после «майдана» года Украина действительно встала на демократические рельсы и действительно пытается реализовывать всевозможные демократические процедуры при помощи европейцев», — заявил эксперт.
«Но в реальности мы видим, что Украина стала одним из самых авторитарных, а в некоторых сферах — тоталитарных государств, где немыслимо такое понятие, как свобода слова, где не может осуществляться нормальная журналистская деятельность, где многие политические партии находятся под запретом», — подчеркнул Данюк.
«Визитная карточка новой Украины»
Между тем Киев уже начал совершать действия, которые должны вызывать вопросы у западных партнёров.
Президент Украины Пётр Поршенко призвал обеспечить «свободные и честные выборы», а также заявил, что «высокое качество избирательного процесса» якобы является визитной карточкой новой Украины. Однако украинский ЦИК ликвидировал все избирательные участки в России.
По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Киев якобы беспокоит прежде всего безопасность своих граждан, которые, «несмотря на административное и пропагандистское давление, всё-таки осмелятся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы».
«Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто будут участвовать в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — заявил Климкин.
Таким образом, чтобы проголосовать на выборах президента, украинцам, проживающим в России (около 3 млн человек), придётся или возвращаться на родину, или же ехать в другие страны — Грузию, Финляндию или Казахстан.
9 января глава украинского МИД также заявил, что ведомство не будет регистрировать на выборах президента страны российских наблюдателей.
В этот же день депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Василий Нимченко заявил об обжаловании решения ЦИК Украины о закрытии участков в Верховном суде страны.
«Мы обжаловали решение... Мы считаем, что наше дело правое, исходя из того, что оспорено решение суда, которым проигнорированы основоположные природные права граждан, право на волеизъявление», — цитирует политика РИА Новости.
- Глава МИД Украины Павел Климкин
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Сложности на пути к евроинтеграции
Примечательно, что новый проект Совета Европы по мониторингу соцсетей в ходе выборов будет осуществляться в рамках плана действий на 2018—2021 годы для Украины, который, в свою очередь, направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС.
Однако вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее заявила, что в 2019 году страна столкнётся со сложностями в вопросе евроинтеграции. По её мнению, на Украине ожидается «засилье популизма» и пустых обещаний в связи с запланированными на 2019 год выборами.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что Европа на самом деле крайне не заинтересована в том, чтобы Украина стала частью ЕС. Именно поэтому европейские государства инициируют как можно больше процедур, которые выявляют неготовность Украины к полномасштабному вхождению во всевозможные евроатлантические институты.
«Совет Европы и всевозможные структуры будут специально придумывать разного рода программы, с помощью которых якобы будет осуществляться оценка, экспертиза Украины на соответствие европейским нормам, стандартам, демократическим институтам и прочее. Они специально будут создавать всё новые институты проверки, контроля и надзора, чтобы по результатам их деятельности заявлять: Украина, «к сожалению», ещё не готова к вступлению во всевозможные европейские институты», — заключил эксперт.