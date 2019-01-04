Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы

Украинский лидер Пётр Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить свободные и честные выборы главы государства на Украине.

По его словам, «высокое качество избирательного процесса» является визитной карточкой новой Украины.

«В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером», — написал он в Twitter.

Висока якість виборчого процесу – візитна картка нової України. У 2014 році ми разом встановили гідний стандарт вільного і чесного волевиявлення. Закликаю всі політичні сили та кандидатів на найвищу державну посаду засвідчити це своїм прикладом.https://t.co/WP55FZJTVQpic.twitter.com/bMD4VW5G6j — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2019 г.

Согласно ранее опубликованным данным опроса, Порошенко занимает первое место в президентском антирейтинге на Украине.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине. Он объяснил это необходимостью обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на выборах.

О планах баллотироваться на пост президента Украины заявил шоумен Владимир Зеленский, а экс-глава СБУ Валентин Наливайченко уже был выдвинут кандидатом.