Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы

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Украинский лидер Пётр Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить свободные и честные выборы главы государства на Украине.
Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить честные выборы
  • Reuters

По его словам, «высокое качество избирательного процесса» является визитной карточкой новой Украины.

«В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером», — написал он в Twitter.

Согласно ранее опубликованным данным опроса, Порошенко занимает первое место в президентском антирейтинге на Украине. 

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине. Он объяснил это необходимостью обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на выборах.

О планах баллотироваться на пост президента Украины заявил шоумен Владимир Зеленский, а экс-глава СБУ Валентин Наливайченко уже был выдвинут кандидатом

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