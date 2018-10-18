«В стране происходит катастрофа»: как на Украине возникают вспышки сибирской язвы

В селе Николаевка-Новороссийская Одесской области введён двухнедельный карантин. Специалисты подозревают, что одна из коров погибла от сибирской язвы. При этом в начале октября вспышка смертельно опасного заболевания была зарегистрирована в другом населённом пункте этого же района. Опрошенные RT эксперты отмечают, что эпидемии на Украине происходят всё чаще, поскольку система здравоохранения переживает глубочайший кризис.

В Саратском районе Одесской области введён 14-дневный карантин, сообщили RT в Одесской областной государственной администрации. Решение было принято после того, как в ветеринарную служу поступила информация о гибели одной из коров в частном подворье села Николаевка-Новороссийская.

По словам собеседника RT, в этом селе, согласно плану-графику вакцинации, было привито 110 голов крупного рогатого скота, однако 12 октября поступило сообщение о падеже шестилетней коровы с симптоматикой, очень схожей с заболеванием сибирской язвой.

После случившегося работники ветеринарной службы сразу же выехали на место происшествия. «Все анализы были отобраны и отправлены на исследование, труп животного уничтожен», — рассказал RT источник в областной администрации.

Также по теме В «Батькивщине» считают, что на Украине пытаются скрыть проблему сибирской язвы В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили один случай заболевания сибирской язвой. Об этом RT сообщил источник в ведомстве.

Во время карантина ветеринары должны будут обойти все дома в селе Николаевка-Новороссийская и вакцинировать животных. Людям, которые с ними контактируют, медицинские работники должны рассказать об особенностях течения болезни и убедить при малейших признаках заболевания обращаться к врачу, добавил собеседник RT. Кроме того, на период действия карантина местным жителям запрещено продавать сельскохозяйственную продукцию.

«Это нужно было сделать уже давно, поскольку, как оказалось, большинство животных на Украине не вакцинированы. И это касается не только Одесской области, а всех регионов страны. Но врачи не работают с селянами, что приводит вот к таким катастрофическим последствиям», — рассказал RT источник в партии «Народный фронт».

Жителям нескольких населённых пунктов Одесской области, где зафиксирован очаг сибирской язвы, нужно проявлять осторожность и следить за своим здоровьем, заявил в интервью газете «Сегодня» украинский эпидемиолог Юлий Жигалов. Он предупредил, что первые симптомы заболевания очень похожи на грипп или простуду, но запоздалое лечение может привести к летальному исходу.

По его словам, сибирская язва — устойчивое во внешней среде и очень опасное заболевание, его возбудитель может сохранять свою жизнеспособность десятилетиями. Эпидемиолог предупреждает, что сейчас в зоне риска оказалось огромное количество людей — работники ферм, пищевых предприятий и тех, кто занимается первичной обработкой мяса.

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При этом поставить правильный диагноз на ранней стадии довольно сложно, поскольку симптомы сибирской язвы совпадают с симптомами гриппа или ОРВИ: у больного повышается температура, появляется озноб и увеличиваются лимфоузлы.

«Это одно из самых опасных заболеваний. Идёт множественное поражение, множественная клиника. Есть несколько форм — кожная, буллёзная, поражающая лимфатические узлы и поражающая внутренние органы. Смертность высокая. Главное — не прозевать начало заболевания. Ведь от этого напрямую зависит летальность исхода», — предупреждает Жигалов.

По его словам, заболевание может осложняться распадом тканей, нарушением работы кровеносной системы, сепсисом, токсическим шоком от распада клеток, отеком лёгких и удушьем. Также заболевание может привести и к поражению головного мозга.

«Это не может не пугать»

Первый случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован в начале октября этого года в другом населённом пункте Саратского района Одесской области — селе Меняйловка. Тогда с подозрением на сибирскую язву были госпитализированы пять человек. Как выяснилось позже, все они употребляли в пищу мясо одной и той же коровы.

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«Анализы подтвердили у них наличие этой опасной инфекционной болезни. Были предприняты все меры и даже установлены блокпосты, которые бы помешали людям вывозить животных за пределы своих населённых пунктов», — рассказал источник RT в Министерстве здравоохранения.

Спустя три дня новый случай заболевания был зафиксирован в другой части страны — в Житомирской области. В больницу попала 35-летняя женщина из села Белка Коростенского района Житомирской области с подозрением на кожную форму сибирской язвы.

«Нужно вызвать в парламент и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, пусть она расскажет, почему на Украине происходит катастрофа. Почему население ничего не знает о сибирской язве, и почему все меры предосторожности не дают результатов? Вспышки заболевания происходят всё в новых местах, и это не может не пугать», — говорит источник RT в партии «Батькивщина».

По его словам, уже не один месяц Украине не удается побороть эпидемию кори, гепатита С, туберкулеза, на подходе эпидемия дифтерии, а теперь и сибирская язва.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за одну прошлую неделю в стране заболели корью 707 человек — 189 взрослых и 518 детей. Это на 28% больше, чем на предыдущей неделе. С начала года эту болезнь зафиксировали у 33,2 тыс. человек.

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«Врачи уже несколько раз меня предупреждали, что нужно сделать всевозможные прививки. Такого безумия я не припомню за все годы независимости страны. С таким подходом к вакцинации и лечению населения не удивлюсь, если через год у нас появятся совершенно экзотические болезни», — рассказал RT источник в партии «Самопомощь».

Источник в Министерстве здравоохранения сообщил RT, что ведомство регулярно обращается за помощью к различным международным организациям, которые помогают обеспечивать страну вакцинами.

«Детям сделать прививку проще — она бесплатная, а вот взрослым её ставят крайне неохотно. Поликлиники во многих городах просят заплатить за прививку, и очень часто люди отказываются, поскольку у них нет денег. По этой же причине они боятся лишний раз обратиться к врачу, поскольку даже самая простая консультация стоит 200-300 грн ($7-11) при средней зарплате на Украине в 8977 грн (около $310). Вот они и тянут до последнего, пока не приезжает бригада скорой помощи», — говорит собеседник RT.

Украина не может справиться с этой проблемой самостоятельно, а странам ЕС невыгодно заниматься меценатством, рассказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Система борьбы с эпидемиями развалена, от этого страдает население всей Украины. Безусловно, страны ЕС обеспокоены сложившейся ситуацией и не хотят, чтобы эти болезни попали к ним. Поэтому они, скорее всего, не станут помогать бесплатно, наоборот могут ввести дополнительные ограничения. И не только на въезд украинцев на свою территорию, но и на поставку сельскохозяйственной продукции из Украины, что, безусловно, негативно скажется на общей экономической ситуации в стране», — подвёл итог Андрей Кошкин.