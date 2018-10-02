В «Батькивщине» считают, что на Украине пытаются скрыть проблему сибирской язвы

Короткая ссылка
В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили один случай заболевания сибирской язвой. Об этом RT сообщил источник в ведомстве.
В «Батькивщине» считают, что на Украине пытаются скрыть проблему сибирской язвы
  • РИА Новости

«Сейчас подтверждён только один случай заболевания сибирской язвой. Анализы оставшихся четверых людей ещё не готовы. Очаг инфекции локализован, животное, от которого заразились пятеро человек, уничтожено. Появление таких страшных заболеваний на Украине настораживает. Надеюсь, нам удастся остановить распространение опасного вируса», — рассказал источник.

В свою очередь, источник RT в партии «Самопомощь» выразил мнение, что Минздрав не контролирует ситуацию.

«Оптимизм Министерства здравоохранения поражает. Они узнали о болезни только через сутки. Были ли другие пострадавшие? Похоже, что Министерство здравоохранения не контролирует ситуацию», — заявил собеседник RT.

Представитель партии «Батькивщина» также считает, что украинские власти пытаются скрыть проблему.

«На Украине зафиксировали опасное заболевание, а местные власти пытаются скрыть проблему. В связи с этим у меня вопрос: как часто власти не рассказывают о реальном состоянии дел? И какова реальная проблема с сибирской язвой и другими не менее опасными болезнями? Может, на Украине уже эпидемия дифтерии, но нам об этом просто не говорят?» — заявил в беседе с RT представитель партии.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить