В «Батькивщине» считают, что на Украине пытаются скрыть проблему сибирской язвы

В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили один случай заболевания сибирской язвой. Об этом RT сообщил источник в ведомстве.

«Сейчас подтверждён только один случай заболевания сибирской язвой. Анализы оставшихся четверых людей ещё не готовы. Очаг инфекции локализован, животное, от которого заразились пятеро человек, уничтожено. Появление таких страшных заболеваний на Украине настораживает. Надеюсь, нам удастся остановить распространение опасного вируса», — рассказал источник.

В свою очередь, источник RT в партии «Самопомощь» выразил мнение, что Минздрав не контролирует ситуацию.

«Оптимизм Министерства здравоохранения поражает. Они узнали о болезни только через сутки. Были ли другие пострадавшие? Похоже, что Министерство здравоохранения не контролирует ситуацию», — заявил собеседник RT.

Представитель партии «Батькивщина» также считает, что украинские власти пытаются скрыть проблему.

«На Украине зафиксировали опасное заболевание, а местные власти пытаются скрыть проблему. В связи с этим у меня вопрос: как часто власти не рассказывают о реальном состоянии дел? И какова реальная проблема с сибирской язвой и другими не менее опасными болезнями? Может, на Украине уже эпидемия дифтерии, но нам об этом просто не говорят?» — заявил в беседе с RT представитель партии.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одесской области зафиксирована вспышка сибирской язвы.