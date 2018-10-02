«Воспалённая фантазия»: в Крыму ответили на заявления Киева о ядерном оружии на полуострове

Попыткой демонизировать Россию назвали в Крыму заявления главы МИД Украины Павла Климкина о размещении ядерного оружия на полуострове. Вице-премьер правительства Республики Крым Дмитрий Полонский отметил, что возросший туристический поток, в том числе с Украины, не позволяет говорить о превращении региона в «военную базу», как его назвал Климкин. В Госдуме при этом подчеркнули, что Киев не имеет никакого отношения к Крыму, а потому Климкин не должен беспокоиться о вооружённых силах РФ на полуострове. Парламентарии также отметили, что ядерную угрозу в регионе представляет именно Украина, так как недобросовестно эксплуатирует атомные электростанции.

В Крыму назвали «воспалённой фантазией» заявление главы МИД Украины Павла Климкина о превращении Крыма в «большую военную российскую базу» и возможном размещении на полуострове ядерного оружия.

«Что касается его воспалённой фантазии в отношении ядерного оружия — действующие украинские власти чем невероятнее сделают заявление, тем больше в него поверят в силу его безумности», — отметил вице-премьер правительства Республики Крым Дмитрий Полонский в беседе с RT.

Ранее Климкин заявил, что Россия якобы занимается милитаризацией полуострова и, возможно, разместила ЯО на его территории. Он подчеркнул, что Украина может подготовить резолюцию для Генассамблеи ООН по «милитаризации оккупированного Крыма».

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«Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия. Есть такая идея сделать отдельную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма», — сказал он в эфире ATR.

По мнению Климкина, поставки военной техники из России в Сирию и другие горячие точки якобы осуществляются именно с полуострова.

Размещение Россией вооружения в Крыму не должно касаться киевских властей, отметил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Пусть (Климкин. — RT) разберётся, что у него в Киеве размещают или в квартире что у него размещают. Какое его дело, что размещают в Крыму? Крым — российская территория, и что нужно, то здесь и размещают для обеспечения безопасности Крыма. Пусть киевские власти прекратят спекуляции в отношении Крыма и займутся своими делами», — цитирует его РИА Новости.

Выпуская фейки про ядерное оружие, Киев стремится демонизировать Россию, убеждена сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева.

«Это заявление из серии очередных фейков, которые активно плодятся последнее время как на территории Украины, так и сопредельных государств. Это к теме дальнейшей демонизации России и запугивания собственного населения», — отметила она в беседе с RT.

Если бы Крым был «большой военной российской базой», как утверждает глава МИД Украины, туда бы не приезжали в таком количестве туристы, добавил Дмитрий Полонский.

«Здесь лучше всего говорят цифры. Только вчера была подведена некая черта под курортным сезоном — Республику Крым посетило уже более 6 млн туристов, при этом 1 млн приехали с территории Украины. Когда какой-то регион развивается как военная база, вряд ли такое количество туристов приезжает. Тем более из страны, которую представляет господин Климкин», — подчеркнул он.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за вступление в состав РФ. Однако на Украине итоги голосования не признают и считают полуостров «оккупированной территорией».

«У страха глаза велики»

Ранее президент Украины Пётр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН 26 сентября, также обвинял Россию в милитаризации Крыма.

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«Под российской оккупацией Крым превратился в военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона. Мы уверены, что растущая милитаризация Крыма заслуживает пристального внимания и немедленного реагирования со стороны Генеральной Ассамблеи», — говорил он.

Заявления о якобы российском ядерном оружии в Крыму связаны с осознанием Киева превосходства Вооружённых сил России над украинскими, считает депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко.

«Не зря говорится, что у страха глаза велики. Не удивлюсь, если, помимо ядерных боеголовок, в Крыму ещё и мёртвых с косами вдоль дороги узрят», — приводит его слова пресс-служба.

Козенко добавил, что российское вооружение в Крыму направлено на оборону, а не на наступление. «Это всё для того, чтобы такие, как Климкин, его компания и старшие «друзья» не возжелали ни пяди русской земли», — сказал он.

Киев не имеет никакого отношения к Крыму, а потому Климкин не должен беспокоиться о вооружённых силах РФ на полуострове, отметил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Мы развиваем свой ОПК в рамках стратегии нацбезопасности. И это — не головная боль Климкина. Я очень переживаю за самочувствие украинского министра, ведь Россия проводит постоянную модернизацию своих ВС, а Севастополь и Крым на особом счету у руководства страны… Никаких причин — ни тактических, ни стратегических — размещать ядерное оружие на полуострове сегодня у России нет, как бы ни хотелось Украине демонизировать нашу страну», — сказал он в беседе с RT.

В свою очередь, сенатор Тимофеева подчеркнула, что ядерную угрозу в регионе представляет именно Украина, так как недобросовестно эксплуатирует атомные электростанции.