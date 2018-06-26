«Поражена парадоксальностью ситуации»: Москалькова назвала экипаж судна «Норд» заложниками Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится на Украине. Согласно ранее достигнутым договорённостям, омбудсмен должна посетить россиян, содержащихся в заключении. Пока ей удалось встретиться только с экипажем российского судна «Норд», который не может покинуть Украину. Омбудсмена не допустили к гражданину РФ Максиму Одинцову. А о том, что Москалькова не сможет навестить арестованного главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, стало известно ещё до её приезда в Киев.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев. На Украине она посещает граждан РФ, которые лишены свободы или не могут покинуть страну, и обсуждает с местными властями их положение.

Омбудсмен уже встретилась с задержанными Киевом моряками российского судна «Норд».

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По результатам встречи Москалькова намерена обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на Родину.

Крымское судно «Норд» задержали 25 марта в Азовском море. На борту корабля, который ходил под российским флагом, было 10 членов экипажа. Все они — граждане России. Однако Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа вернулись в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна предъявлено обвинение в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. В МИД РФ заявили, что Москва намерена добиваться скорейшего освобождения всего экипажа российского судна «Норд».

Отказ в посещении Одинцова

Встреча Татьяны Москальковой с осуждённым на Украине россиянином Максимом Одинцовым не состоялась. Как сообщила омбудсмен, украинская сторона сослалась на «отсутствие необходимых документов».

«Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства» — отметила Москалькова.

По её словам, украинская сторона не уведомила её о том, что для посещения россиянина ей необходимы эти документы.

В ноябре 2016 года Минобороны России заявило о похищении сотрудниками СБУ двух российских военных. Как сообщало военное ведомство, украинские спецслужбы пытаются сфабриковать уголовное дело за якобы совершённые задержанными преступления против Украины. 22 ноября Максим Одинцов и Александр Баранов были арестованы украинским судом.

Международные договорённости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не встретится и с находящимся под стражей главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

«Поскольку у меня было одно посещение в Омске вместе с консулом Украины, то (согласно принципам мониторингового посещения — паритетности, зеркальности) наши переговоры с Людмилой Денисовой закончились тем, что я (или российская сторона) вправе посетить одного человека», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, включает ли план её поездки посещение Вышинского.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с уполномоченной по правам человека В РФ Татьяной Москальковой в Москве.

РИА Новости

© Илья Питалев

Ранее Москалькова просила украинского омбудсмена Людмилу Денисову организовать совместное посещение находящегося под стражей Вышинского.

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Запрос был направлен в соответствии с договорённостями, достигнутыми между главами России и Украины. Владимир Путин и Пётр Порошенко пришли к соглашению, что омбудсмены двух стран посетят заключённых на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Дело Вышинского

В мае в Киеве был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, в офисе агентства были проведены обыски. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционной инстанции, однако решение осталось в силе.

В ходе одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от гражданства Украины и попросил СБУ прекратить преследование его родственников и коллег.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском зале суда.

РИА Новости

Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его подзащитный написал заявление следователю с просьбой допустить к нему российского консула. В интервью RT юрист пояснил, что журналист находится «в равных правах с другими задержанными», однако состояние здоровья главы РИА Новости Украина с момента его задержания значительно ухудшилось.