Москалькова попросила украинского омбудсмена организовать совместное посещение Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой просьбу организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Я со своей стороны обратилась к Денисовой с просьбой оказать мне содействие в посещении Вышинского», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Она пояснила, что законодательство Украины позволяет уполномоченному провести с собой для посещения любого другого гражданина, в том числе и иностранного, без получения специального разрешения.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует посетить Вышинского 23 июня. Позже она уточнила, что поедет на Украину только тогда, как получит разрешение на проход в СИЗО.