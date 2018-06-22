Москалькова заявила, что была поражена запретом въезжать на Украину

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она была поражена тем, что ей был запрещён въезд на Украину.

«Когда я узнала, что у меня, оказывается, был запрет на посещение Украины, меня это просто поразило, потому что омбудсмены всех государств всегда свободно посещают другие страны», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко снял запрет на въезд на Украину Москальковой.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, запрет действовал «из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым».

21 июня президент России Владимир Путин обсудил с украинским коллегой вопрос посещения омбудсменами двух стран россиян, содержащихся в заключении на Украине, и украинских заключённых в России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.