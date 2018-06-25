Украинский омбудсмен призвала Москалькову изучить её предложения о посещении заключённых

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что 23 июня отправила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой письмо с двумя планами по взаимному посещению заключённых в России и на Украине.

Письмо размещено на странице Денисовой в Facebook.

В письме Денисова выражает готовность содействовать представителям дипучреждений России в посещении одного из заключённых, заявленных в списке российской стороны.

Украинский омбудсмен пожаловалась, что до настоящего времени не получила ответа на письмо.

«Москалькова Татьяна Николаевна, у меня вопрос к Вам, готова ли российская сторона выполнять договорённости президентов? Жду ответ», — написала Денисова.

Ранее украинский омбудсмен заявила об отмене запрета на въезд уполномоченного по правам человека в России Москальковой на Украину.