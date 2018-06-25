МИД Украины направил ноту России с требованием обеспечить допуск к осуждённым

Министерство иностранных дел Украины направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к гражданам страны, осуждённым и отбывающим наказание в России.

«Направили срочную ноту России относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Ранее Украина получила от МИД России ноту с просьбой содействовать визиту уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой к 50 россиянам, находящимся под стражей на Украине.

18 июня Москалькова и Денисова утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.

22 июня в ходе очередной встречи они обсудили график посещений заключённых. В частности, Москалькова попросила организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.