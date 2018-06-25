МИД Украины направил ноту России с требованием обеспечить допуск к осуждённым

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Украины направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием обеспечить допуск украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к гражданам страны, осуждённым и отбывающим наказание в России.
МИД Украины направил ноту России с требованием обеспечить допуск к осуждённым
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Направили срочную ноту России относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Ранее Украина получила от МИД России ноту с просьбой содействовать визиту уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой к 50 россиянам, находящимся под стражей на Украине.

18 июня Москалькова и Денисова утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.

22 июня в ходе очередной встречи они обсудили график посещений заключённых. В частности, Москалькова попросила организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить