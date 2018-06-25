МИД Украины направил ноту России с требованием обеспечить допуск к осуждённым
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Направили срочную ноту России относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключённым», — написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Ранее Украина получила от МИД России ноту с просьбой содействовать визиту уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой к 50 россиянам, находящимся под стражей на Украине.
18 июня Москалькова и Денисова утвердили «дорожную карту» посещения заключённых.
22 июня в ходе очередной встречи они обсудили график посещений заключённых. В частности, Москалькова попросила организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.