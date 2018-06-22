Москалькова попросила ФСИН разрешить ей и украинскому омбудсмену посетить Сенцова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) письмо с просьбой разрешить ей и украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой посетить режиссёра Олега Сенцова.

«В ходе беседы проинформировала свою коллегу о том, что направила директору Федеральной службы исполнения наказаний письмо с просьбой разрешить Людмиле Денисовой посещение Олега Сенцова вместе со мной», — написала Москалькова в Instagram.

Ранее сообщалось, что Москалькова направила Денисовой отчёт о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО, а также справку о состоянии его здоровья от 20 июня.

Также она направила украинской коллеге просьбу организовать совместное посещение находящегося под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.