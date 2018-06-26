Москалькова встретилась с моряками судна «Норд»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна «Норд», сообщает пресс-служба омбудсмена.
Москалькова встретилась с моряками судна «Норд»
  • РИА Новости

«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных», — говорится в сообщении.

Как отмечается, омбудсмен намерена обратиться к компетентным органам Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении домой.

Ранее сообщалось, что Москалькова прибыла в Киев. Она также планирует посетить осуждённого российского военнослужащего Максима Одинцова. 

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