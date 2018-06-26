Москалькова встретилась с моряками судна «Норд»
- РИА Новости
«Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных», — говорится в сообщении.
Как отмечается, омбудсмен намерена обратиться к компетентным органам Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении домой.
Ранее сообщалось, что Москалькова прибыла в Киев. Она также планирует посетить осуждённого российского военнослужащего Максима Одинцова.