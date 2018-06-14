«Это нам ничем не грозит»: примет ли Лондон предложение Киева о создании группы по противодействию «российской агрессии»

Предложение спикера Верховной рады Андрея Парубия организовать совместную британско-украинскую группу по противодействию «российской агрессии» не будет иметь реальных последствий. Такого мнения придерживаются в Госдуме. Однако эксперты не исключили, что в нынешних условиях Лондон может согласиться на создание подобной структуры. В то же время они считают, что такой орган не будет иметь полномочий, которые создавали бы угрозу для Москвы.

Очередным всплеском агрессии назвали российские эксперты призыв спикера украинского парламента Андрея Парубия, направленный к британским коллегам.

Ранее Парубий, находящийся с визитом в Великобритании, предложил создать совместную группу по противодействию «российской агрессии».

«Предложил председателю комитета по иностранным делам палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату создать межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации», — написал он.

В ходе этой же встречи Парубий поблагодарил британского министра обороны Марка Ланкастера за помощь Украине, и в частности за активное участие инструкторов в обучении украинских солдат по стандартам НАТО.

© Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские эксперты скептически оценивают инициативу Парубия. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, никто из реальных политиков предложение депутата не поддержит.

«О какой агрессии говорит господин Парубий? Я не вижу наступления российских войск или спецназа. Пусть лучше расскажет о том, как возил огнестрельное оружие на «майдан». То, что он говорит, надо пропускать мимо ушей. Никто из реальных политиков на его предложение не пойдёт», — сказал он в беседе с RT.

«Группа вражды против России»

Британские депутаты не будут создавать межпарламентскую группу с Верховной радой, согласился в разговоре с RT заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин. В то же время он считает, что Лондон продолжит поддерживать Киев, в том числе по линии НАТО.

«Я полагаю, что специальную группу с Верховной радой британский парламент создавать не будет, просто-напросто не по чину. Но парламент и правительство Великобритании продолжат поддерживать Украину. Британские инструкторы будут и дальше обучать украинских военных по стандартам НАТО, готовить их к карательным экспедициям Украины на восток страны. Британцы продолжат регулярно заявлять о необходимости сплочения Запада перед лицом гибридной агрессии. Они будут везде и всюду говорить о том, что Украина — форпост Запада на пути страшной авторитарной России», — отметил Шишкин.

По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, есть предпосылки к тому, что Великобритания примет предложение Парубия.

«Что касается конкретного предложения Парубия, то оно адресовано туда, где, как он считает, какую-то почву для одобрения можно найти. В Евросоюзе и Европарламенте точно отнесутся к этому отрицательно. Однако Великобритания с её нынешней репутацией, особенно в отношении Скрипалей, когда по недоказанным фактам уже объявляется виновником Россия, вполне может пойти на создание подобного рода враждебной группы», — сказал RT депутат.

Андрей Парубий

Facebook

© Верховна Рада України

Он отмечает, что предсказать реакцию Великобритании в отношении формального органа нельзя. При этом парламентарий считает, что группа, даже если её создадут, не будет обладать реальной властью и полномочиями.

«Есть группы дружбы, например, в парламентах, а это будет группа вражды против России, если она будет создана. Сомневаюсь, что она будет создана и что они пойдут на то, чтобы формализовать свою русофобию. Это нам ничем не грозит», — заключил Калашников.

Ответа от британской стороны на данное предложение ещё не последовало. Однако в целом Лондон поддерживает риторику, которой придерживается Киев. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй недавно высказывалась против возвращения России в G7, пока Крым находится под её юрисдикцией. А выступая в парламенте, она в очередной раз призвала усилить санкции Европейского союза против России.

«Существует много вопросов, которые будут обсуждать лидеры ЕС на июньском саммите, в том числе такие важные темы, как санкции против России. Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России, потому что Минские соглашения не выполняются. Думаю, есть ряд сфер, в которых мы должны усилить санкционный режим», — сказала Мэй.