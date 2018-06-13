В Совфеде оценили планы Киева вместе с Лондоном противодействовать «российской агрессии»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT предложение спикера Рады Андрея Парубия британскому парламенту создать группу по противодействию «российской агрессии».

«О какой агрессии говорит господин Парубий? Я не вижу наступления российских войск или спецназа. Пусть лучше расскажет о том, как возил огнестрельное оружие на «майдан». То, что он говорит, надо пропускать мимо ушей. Никто из реальных политиков на его предложение не пойдёт», — сказал он.

По словам сенатора, украинское руководство себя «сильно скомпрометировало», а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «сама допустила массу ляпов с делом Скрипалей».

«Я думаю, что это обращение будет беседой двух глухих», — отметил Джабаров.

Ранее Парубий во время визита в Британию предложил парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».

Он также поблагодарил британского министра обороны Марка Ланкастера за помощь Украине, в том числе за «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии».





