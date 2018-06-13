В Совфеде оценили планы Киева вместе с Лондоном противодействовать «российской агрессии»
- Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. © РИА Новости
«О какой агрессии говорит господин Парубий? Я не вижу наступления российских войск или спецназа. Пусть лучше расскажет о том, как возил огнестрельное оружие на «майдан». То, что он говорит, надо пропускать мимо ушей. Никто из реальных политиков на его предложение не пойдёт», — сказал он.
По словам сенатора, украинское руководство себя «сильно скомпрометировало», а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «сама допустила массу ляпов с делом Скрипалей».
«Я думаю, что это обращение будет беседой двух глухих», — отметил Джабаров.
Ранее Парубий во время визита в Британию предложил парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии».
Он также поблагодарил британского министра обороны Марка Ланкастера за помощь Украине, в том числе за «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии».