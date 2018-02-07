«Предали жителей»: на Украине назвали виновных в «сдаче Крыма»

Решение о выводе украинских войск из Крыма в марте 2014 года принимали бывший глава администрации украинского президента Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии страны Степан Полторак. Об этом в среду сообщил адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк. Он привёл выдержки из документов, согласно которым против присутствия ВСУ на полуострове выступали также экс-премьер страны Арсений Яценюк и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. О том, как Киев «сдавал» Крым, — в материале RT.

Решение о «выводе украинских войск из Крыма» приняли бывший глава администрации украинского президента Сергей Пашинский и экс-руководитель Национальной гвардии страны Степан Полторак. Об этом сообщил адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк.

«Окончательное решение о сдаче Крыма и выводе наших войск с «гордо поднятыми знамёнами» было принято 23.03.14 на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по инициативе С. Полторака и С. Пашинского», — написал он на своей странице в Facebook, приложив к сообщению записи протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны страны Игоря Тенюха.

Сердюк привёл выдержки из документов, связанные с обсуждением ситуации на полуострове в ходе заседания СНБО. Согласно опубликованным фрагментам, Тенюх сделал доклад об обстановке в регионе и предложил «идти на прорыв в Крым». В ответ Пашинский заявил: «С министром всё ясно — он хочет войны, заслушаем других членов».

«Сразу после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии Украины. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знамёнами выводить наши части из Крыма». В ответ я сказал, что лучше застрелиться, и в таком случае я готов подать в отставку немедленно», — говорится в протоколе допроса Тенюха.

Полторак с октября 2014 года занимает должность министра обороны Украины. В сентябре Следственный комитет России возбудил в отношении главы украинского военного ведомства уголовное дело. В СК заявили, что речь идёт о преступлениях «против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины».

«Как сдавался Крым»

В другом документе, опубликованном адвокатом Януковича, приводятся копии показаний Тенюха по поводу заседания СНБО, состоявшегося 28 февраля. Согласно протоколу, против ввода войск в Крым выступали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и назначенный на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

«После того как я озвучил вопрос о развёртывании войск, это вызвало большое сопротивление со стороны прежде всего Тимошенко Ю.В., которая заявила, что я не понимаю всей ситуации, что это спровоцирует Россию и что нужно думать не только о Крыме, но и обо всей Украине», — говорил бывший и.о. министра обороны.

Отмечается, что Яценюк также поддержал Тимошенко и не согласился выслушать план, который предлагал Тенюх. Украинский премьер отметил, что «не даст министру обороны развязать третью мировую войну».

«Это ещё одно свидетельство, как фактически сдавался Крым и предавались его жители», — заключил Сердюк.

Украинский выбор

Находясь на посту главы правительства, Яценюк неоднократно грозился «вернуть» Крым. В сентябре 2015 года он утверждал: «Я хочу чётко заявить: украинские военно-морские силы вернутся в Крым».

«Как бы я хотел, чтобы у всех сразу повысились зарплаты, чтобы все имели работу и улыбались; чтобы россияне убрались с территории Луганска, Донецка и Крыма за одни сутки. Этого очень хочется, но для этого нужна магическая палочка, а её нет», — говорил он спустя месяц.

Последнее заявление по поводу Крыма политик, давно покинувший должность премьера, сделал во вторник в ходе визита в Вашингтон. Яценюк призвал Запад жёстко отреагировать на проведение выборов президента России в Крыму.

«Мы ожидаем жёсткой реакции со стороны наших западных партнёров и со стороны США... И здесь мир и Соединённые Штаты Америки в первую очередь, как лидеры свободного мира, должны заявить свою позицию», — говорится в видео, опубликованном в Twitter бывшего главы правительства.

Очікуємо жорсткої реакції західних партнерів на призначення виборів російського президента на українській території - в Автономній Республіці Крим. Світ і США в першу чергу, як лідер вільного світу, повинні заявити власну позицію https://t.co/0SEPtNb62Ppic.twitter.com/XdX5MRdzEQ — Arseniy Yatsenyuk (@Yatsenyuk_AP) February 7, 2018

Напомним, что Крым стал российским регионом в результате референдума, проведённого в марте 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией.

Однако украинские власти намерены помешать проведению выборов президента России на территории Крыма в марте 2018 года. На этой неделе Верховная рада зарегистрировала соответствующее постановление партии «Народный фронт». Депутаты требуют, чтобы в мире признали выборы российского президента нелегитимными. Первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко пообещала поднять этот вопрос в ПАСЕ и на парламентских ассамблеях НАТО и ОБСЕ. В Крыму такую идею назвали фантастикой.

«Я поражаюсь неадекватности украинских политиков. Помешать выборам президента России в Крыму не может вообще никто, это просто невозможно. Я вспоминаю референдум 2014 года — тогда ещё возможно было помешать его провести. Сейчас же помешать провести выборы президента нельзя — это просто фантастика», — считает заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.