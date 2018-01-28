В Крыму назвали популизмом слова депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT прокомментировал слова депутата Верховной рады Сергея Куницына, который заявил, что власти Украины рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращения к конституции 1992 году, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.

«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убеждён, что Крым всё равно вернулся бы в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И, конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня, я считаю, чистый популизм», — сказал он.

Ранее Куницын заявил, что власти Украины рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.