В Крыму назвали популизмом слова депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров
- Набережная в Ялте
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убеждён, что Крым всё равно вернулся бы в состав России. Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли. И, конечно, обратной дороги нет. А все комментарии Куницына сегодня, я считаю, чистый популизм», — сказал он.
Ранее Куницын заявил, что власти Украины рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.