Зашли слишком далеко: в Киеве пытаются наказать немецких депутатов за посещение Крыма

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении депутатов из ФРГ, прибывших 3 февраля в Крым с официальным визитом. Политиков обвиняют в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию» полуострова и попытках наладить контакты между российской и немецкой сторонами. Согласно украинскому УК, немецким парламентариям может грозить до трёх лет лишения свободы. Однако представители делегации ранее заявили, что намерения Киева их никак не беспокоят. В Крыму украинским чиновникам посоветовали повзрослеть и начать выстраивать конструктивный диалог со своими соседями.

На Украине возбудили уголовное дело в отношении депутатов из Германии, которые 3 февраля прибыли с визитом в Крым. Причём открыто оно было сотрудниками так называемой прокуратуры автономной республики Крым.

«По результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию», — говорится в заявлении.

Граждан Германии, прибывших в Крым, обвиняют в «планировании использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти для обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной».

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Налаживая связи

Напомним, в республику приехала делегация депутатов трёх земельных парламентов ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (AfD). По их словам, они хотят «подать особый сигнал» о необходимости сотрудничества между странами.

«После этой поездки мы сможем сделать некоторые рекомендации для немецких фирм, как себя вести в Крыму», — цитировало РИА Новости депутата земельного парламента Северный Рейн — Вестфалия Роге Бекампа.

Как отметил его коллега из парламента Берлина Уве Бронзон, фирмы должны сами решать, в каких регионах им работать.

Депутат парламента Берлина Уве Бронзон

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Немецкий визит в Крым резко раскритиковал посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что Киев так просто не оставит этот вопрос и депутатов ждут «плачевные последствия».

«Безответственный вояж нескольких немецких политиков из партии AfD местного масштаба в незаконно оккупированный Крым может иметь для этих горе-депутатов очень и очень плачевные правовые последствия. Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьёзно. Ну что ж, посмотрим», — написал дипломат в Twitter.

Безвідповідальний вояж кількох 🇩🇪політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований 🇺🇦Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо @HughBronson_AfD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 3, 2018

Его угрозы, однако, гостей республики не впечатлили. В частности, Роге Бекамп подчеркнул, что заявления украинских госслужащих делегацию никак не беспокоят.

«Нас это (угрозы украинских властей. — RT) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым ещё не раз», — сказал он.

«Опомниться и начать работать»

Между тем власти Крыма призвали Киев проявить благоразумие и перестать действовать по принципу воспитанников детского сада.

«Относительно реакции Украины: такое ощущение, что в детском садике собрались дети и на каждую пустышку обижаются и думают, что они — главные. Они уже давно и далеко не самые главные», — приводит слова вице-спикера парламента Крыма Ефима Фикса РИА Новости.

Он подчеркнул, что украинским властям, «если они идут в Европу, представители которой приезжают в Крым», нужно «опомниться и начинать работать вместе с европейскими странами на признание Крыма».

«И давайте будем дружить, налаживать торговые и человеческие отношения. Надо уже взрослеть и следовать в фарватере европейской политики, европейских депутатов, приезжающих в Крым», — заявил Фикс.

Недальновидным шаг украинской прокуратуры назвал и политолог Николай Шлямин.

«О внешнеполитических последствиях никто не думал: тех, кто за этим стоит, отношения со странами ЕС сейчас не особо волнуют, для них главное — сохранить на Украине тот электорат, на который они могут опереться в своей внутренней борьбе за власть. То есть это очень недальновидный шаг, рассчитанный на краткосрочный период действия», — цитирует РИА Новости эксперта.

Все флаги в гости

Между тем немецкие политики не единственные представители Евросоюза, посетившие Крым за последнее время. Так, в 2017 году на полуострове побывали делегации из Италии и Испании. Они также приняли участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

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«Мы хотели получить информацию из первых рук — чтобы не кто-то нам сообщил о происходящем и исказил информацию. Мы хотели узнать, что происходит в Крыму, сами», — рассказывал RT в апреле прошлого года член националистической Андалусской партии Сальвадор Гарсиа Урбано.

Осенью 2017 года поездкой в Крым отметилась французская делегация, которая совершила визит в республику вопреки резолюции ПАСЕ. Согласно этому документу, европейские депутаты должны нести ответственность за посещение Крыма и Донбасса без официального разрешения Киева.