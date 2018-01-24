«Уровень зависимости»: за счёт чего белорусские власти собираются снизить инфляцию

Через два-три года инфляция в Белоруссии не превысит 2%, заявил министр экономики страны Владимир Зиновский. При этом ещё пять лет назад этот показатель был около 55%. По мнению экспертов, прогресс был бы невозможен без российского рынка сбыта и дешёвых энергоносителей. Зависимость Белоруссии от покупательной способности россиян остаётся по-прежнему очень высокой. И удерживать инфляцию можно только благодаря наращиванию экспорта. Есть ли у Минска основания для долгосрочного оптимизма — в материале RT.

Приятная неожиданность

Рекордную для Белоруссии инфляцию — 709,3% — экономисты зафиксировали в 1995 году. В последние 20 лет картина была не столь удручающей, но ежегодный рост цен в Белоруссии оставался стабильно высоким — на уровне 10%.

Долгое время страна была неизменным лидером по инфляции в Евразии. В 2011 и 2012 годах эти показатели достигли 53,2% и 59,2% соответственно. Более высокий рост цен фиксировали лишь в Зимбабве и Венесуэле. Только к 2016 году Минску удалось снизить инфляцию до 11,8%.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь

Reuters

Министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский заявил на днях, что Белоруссия завершила 2017 год с рекордно низкой инфляцией — всего 4,6%. Для сравнения, в России этот показатель за прошлый год составил 2,5% (по данным Росстата).

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Оптимистично настроенное правительство Белоруссии сообщило, что в 2020—2021 годах уровень инфляции не должен превысить 2—3%. Именно такие ориентиры поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«У нас просто другого пути нет. Если брать тренд на уменьшение инфляции за последние три года, мне кажется, что это вполне под силу нашему государству», — отметил Зиновский.

Белорусские эксперты уверены: инфляция снизилась в основном благодаря внутренним инструментам, а именно жёсткой денежно-кредитной политике Нацбанка. Была взята под контроль и денежная эмиссия: если в 2010—2015 годах она росла на 43% в год, то в 2017-м — всего на 4,5%.

«Отсюда стабильность белорусского рубля, подкреплённая сбалансированностью внешней торговли», — отметил в интервью RT экономист Андрей Аксёнов.

Российский фактор

На вопрос о том, как же достичь 2—3% инфляции и сбалансировать экономику, власти Белоруссии отвечают однозначно: помимо монетарных мер, надо стимулировать развитие промышленности и наращивать экспорт.

Согласно расчётам Минэкономики страны, промышленное производство в первом квартале этого года должно вырасти на 2,2%. По мнению экспертов, добиться этого можно в основном благодаря поставкам белорусской продукции на российский рынок: собственный насыщен, а поставки в Европу ограничены мерами ЕС.

«Уровень зависимости Белоруссии от покупательной способности российского рынка остаётся по-прежнему очень высоким: более половины экспорта приходится на Россию», — отметила в беседе с RT заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

Женщина покупает белорусские продукты на рынке Санкт-Петербурга

AFP

В правительстве Белоруссии решили кроме продуктов питания поставлять на российский рынок больше текстиля и машин. Так, белорусско-китайское совместное предприятие — автоконцерн «БелДжи» — выпустит 25 тыс. машин под маркой Geely, а белорусско-британский ЮНИСОН — 5 тыс. Эта продукция должна поступить в Россию, обеспечив 1% прироста промпроизводства Белоруссии.

На Россию нацелились и белорусские деревообрабатывающие предприятия, а также концерн «Белнефтехим».

Впрочем, эксперты полагают, что, прежде чем наращивать экспорт и стремиться заполонить российский рынок недорогой продукцией, Белоруссии следовало бы задуматься о реформировании всей системы производства.

«Белоруссии необходимо увеличивать глубину переработки, технологичность, наукоёмкость продукции. Лишь тогда она сможет обеспечить себе конкурентное преимущество не только в ценовом сегменте, но и по качеству», — отметила Мигранян.

Эксперт сомневается в достаточной конкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке.

«Российский рынок открыт для всех стран ЕАЭС, а также для Китая и государств Юго-Восточной Азии, которые могут представить конкурирующую продукцию гораздо лучшего качества», — подчеркнула Мигранян.

Призрачная стабильность

Что касается перспектив развития белорусской экономики, тут экономисты настроены ещё более скептически. Специалисты российского Сбербанка в своём отчёте за октябрь 2017 года отмечают феноменально низкий уровень инфляции в Белоруссии за 26 лет и говорят о позитивных сдвигах, однако подчёркивают, что «доля импорта в конечном потреблении белорусов остаётся высокой (около 55% в группе непродовольственных товаров), поэтому курсовые колебания быстро транслируются в рост цен».

Аналитики считают, что прежде, чем заявлять о реальной перспективе снизить инфляцию до 2%, правительству страны, стоило бы задуматься о том, чтобы полностью перестроить структуру своей экономики и изменить соотношение экспортно-импортных операций.

«Белоруссии стоило бы как минимум удвоить экспорт именно с высокой долей переработки, то есть с белорусской составляющей, а не сырьевой продукции. Только в этом случае можно будет говорить об определённом уровне независимости белорусской экономики от мировой, то есть от уровня цен на энергоресурсы. Как следствие, можно будет говорить и об адекватном регулировании уровня инфляции внутри страны, который также находится под влиянием валютного рынка партнёров по ЕАЭС, прежде всего России», — говорит Мигранян.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сомневается, что в Минске «кто-либо сможет до конца просчитать влияние таких внешних факторов на экономику, как, например, цена на нефть».

«Понятно, что стабилизация цен на энергоносители приводит к стабилизации инфляционной составляющей. Но если произойдёт резкое падение цен на энергоносители, это непременно скажется на инфляции», — добавляет политолог.

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) также указывают на недостаточный прогресс Белоруссии в рыночных структурных реформах. А значит, все усилия по сдерживанию инфляции, предпринятые правительством, могут сойти на нет, и намеченные 2—3% по инфляции так и останутся в планах.

«Структурные проблемы, включая избыточную занятость на госпредприятиях и консервацию проблем неэффективных предприятий, ограничивают потенциал денежно-кредитной политики по дальнейшему снижению инфляции. А восстановление реальных доходов населения и смягчение монетарной политики повышают риски ускорения инфляции уже в краткосрочной перспективе», — говорится в обзоре ЕАБР.