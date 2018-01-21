Нет доверия: Минсельхоз США заявил о сложностях в поиске надёжных партнёров на Украине

Минсельхоз США пришёл к выводу о том, что американским производителям сложно найти надёжных и компетентных партнёров на Украине. Причиной называется отсутствие информации об украинских дистрибьютерах и дефицит данных по кредитной истории. Ведомство рекомендует проверять потенциальных партнёров, прежде чем начинать сотрудничество. Также риском названо широкое распространение теневого сектора украинской экономики. Проблемой признаётся и низкий уровень доходов населения. О том, с какими препятствиями сталкивается американский бизнес на Украине, и какие продукты могут поставлять Киеву Соединённые Штаты – в материале RT.

Продавай, но проверяй

Министерство сельского хозяйства США сообщило о проблемах, с которыми могут столкнутся американские производители сельхозпродукции на украинском рынке. Ведомство утверждает, что в первую очередь сложности могут возникнуть с поиском надёжных торговых партнёров.

Министерство советует американским производителям подходить к сотрудничеству с украинскими дистрибьютерами с осторожностью.

Специалисты ведомства называют отсутствие необходимой информации об украинских компаниях самым крупным препятствием для ведения бизнеса на Украине. В связи с этим американским поставщикам рекомендуется проводить в отношении своих потенциальных украинских партнёров «комплексную проверку».

«В последнее время ситуация с наличием сведений об украинских компаниях несколько улучшилась, однако по-прежнему наблюдается серьезный дефицит справочной информации и данных кредитной истории потенциальных украинских дистрибьютеров. Именно это, в первую очередь, и мешает находить надежных, компетентных дистрибьютеров на Украине», — сообщается в документе.

Для проверки украинских компаний американским производителям рекомендуется обращаться либо к юридической фирме, либо к международно-аккредитованной финансовой компании, которые могут помочь защитить поставщиков от возможных рисков.

Прилавок с овощами в Киеве

Reuters

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«Украинские законодательные и нормативно-правовые акты зачастую составлены расплывчато и допускают двоякое толкование. Американским компаниям следует помнить, что, устанавливая партнерские отношения с украинскими компаниями, они берут на себя риски, на которые они не в состоянии повлиять», — говорится в отчёте ведомства.

Проблемы при налаживании торговых отношений американских производителей с Украиной также объясняются широким распространением теневого сектора экономики в стране.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, доля теневой экономики страны достигла 37% в первом квартале 2017 года. В отчёте Минсельхоза США указывается и более высокий показатель в 54% ВВП, подсчитанный по уровню расходов населения.

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Чем торгуют

Статистические данные за 2016 год демонстрируют весьма ограниченный экспорт американского продовольствия на Украину. Так, по данным Министерства торговли США, в 2016 году весь экспорт США на Украину составил $1,08 млрд (0,07% от общего объема экспорта Соединённых Штатов, который составляет $1,45 трлн). При этом за 5 лет объемы экспорта американских товаров на Украины сократились более чем в два раза (с $2,49 млрд)

По данным ООН, продукты животного происхождения в 2016 году составили лишь 4,1% ($44,6 млн) от объема экспорта США на Украину. В основном, американские аграрии экспортируют на украинский рынок замороженную рыбу, креветки и мясо.

Продукты растительного происхождения составили ещё меньшую долю от всего объёма экспорта - 0,87%. При этом большую часть в этой категории экспорта занимают орехи и семена. Лишь 2,2% ($24,1 млн) американского экспорта на Украину составляют продовольственные товары (табак, табачные изделия, соусы, шоколад, еда для животных, сахар и прочее).

Крупнейшими статьями экспорта США на Украину в 2016 году стали полезные ископаемые - 20% ($211 млн), в частности, уголь, а также техника и оборудование 19% ($204 млн), и транспортные средства - 16%($178 млн).Также США поставляет на Украину металлы (7%), продукты химической промышленности (6,3%) и полимеры и каучуки (5,2%).

Начальник сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков отметил, что США сейчас стремятся любыми путями наращивать экспорт. «На фоне деиндустриализации в США возник огромный дефицит внешней торговли — в прошлом году он составил $309 млрд. В этом году будет больше. В этих условиях у американского правительства стоит задача любыми путями сократить дефицит торговли, так как он влечёт за собой многие проблемы в американской экономике — дефицит платёжного баланса, растущий госдолг и прочее», — подчеркнул Холодков.

Ниша для дешёвых продуктов

Низкая доля продовольствия в американском экспорте на Украину определяется также ограниченным уровнем доходов большинства населения Украины. Как сообщает Минсельхоз США, большая часть украинцев живёт на $3-5 в день.

«Из-за низкого уровня доходов в стране сложилась ситуация, когда расходы на продукты питания составляют более половины всех расходов потребителей. По оценке киевского бюро Службы зарубежных связей Министерства сельского хозяйства США, до 90% населения Украины (около 38 млн человек) могут позволить себе из американских товаров только потребительские товары низкой ценовой категории», — говорится в документе.

Как ранее сообщал RT, для сравнения: в Европе население в среднем тратит на питание 22,6% своих доходов, а в Дании, Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и Германии — не более 13%.

Участники акции протеста с требованием повышения заработной платы и пенсии

РИА Новости

В Минсельхозе констатировали, что такой уровень доходов украинцев «вряд ли покрывает расходы на продовольствие и коммунальные услуги».

При этом снижение уровня доходов населения на Украине происходит на фоне роста цен на потребительские товары. Так, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, с начала 2017 года выросла стоимость более двух третей продуктов первой необходимости — так называемых социальных товаров, которые приобретает основная масса покупателей.

С января до конца сентября 2017 года украинское сало подорожало на 15%, до 60 гривен ($2,2); сливочное масло — на 4%, до 149,2 гривны ($5,5); говядина — на 3%, до 111,2 гривны ($4,1); яйца — на 13%, до 19,4 гривны ($0,7) за десяток.

«Можно только пожалеть украинцев»

Вячеслав Холодков отметил, что в сложившихся условиях американцы видят возможность наращивания экспорта своей дешёвой сельскохозяйственной продукции на Украину.

«По ряду направлений сельскохозяйственной продукции у Украины полный провал, в частности, сахара, чем всегда славилась Украина, или сало. Сейчас сало в основном импортируется из Польши. В условиях, когда в Украине происходит сворачивание производства отечественных продуктов, первую возможность, которую американцы видят с точки зрения наращивания экспорта, — это экспорт своей дешёвой сельскохозяйственной продукции. Но вопрос в том, насколько это будет полезно Украине», — подчеркнул он.

Он пояснил, что товары низкой ценовой категории — это продукты, при производстве которых применяется много гербицидов, ядохимикатов, гормонов. К ним же относится продукция, произведённая с помощью биотехнологий и генномодифицированных технологий.

«США могут поставлять продукцию, которая способна выдержать длительную транспортировку, в первую очередь мясомолочную продукцию, свинину, курицу, известные всем «ножки Буша», когда цыплята выращиваются с помощью различных гормональных препаратов. Также поставляются продукты растениеводства, например соевые бобы, кукурузу широко экспортируют в качестве корма для животных, пшеницу, различные фрукты, ягоды, клюква, например. Это генномодифицированная продукция. Украина будет потреблять самые дешёвые низкокачественные продукты, которые будут негативно влиять на здоровье населения. В этом плане можно только пожалеть украинцев», — уточнил эксперт.

Ранее Минсельхоз США отмечал популярность кетчупа и майонеза среди украинцев и указывал на возможность расширения поставок на Украину красителей и вкусовых добавок для различных соусов.