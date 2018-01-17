«Попытка завуалировать трагедию»: как в Москве отреагировали на слова Порошенко о намерении России уничтожить Украину

В Госдуме и Совете Федерации прокомментировали заявление Петра Порошенко, который обвинил Россию в попытках «уничтожить украинское государство». По оценке парламентариев, Киев искусственно нагнетает русофобские настроения, чтобы отвлечь украинцев от внутренних проблем, количество которых растёт после государственного переворота 2014 года. Кроме того, лидеру необходимо повысить свой низкий рейтинг. Эксперты не исключают, что таким образом глава Украины хочет обратить на себя внимание Запада и получить новую финансовую помощь. Почему Порошенко пытается в очередной раз переложить ответственность за свои ошибки на Москву, разбирался RT.

Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в намерении «уничтожить украинское государство». С таким заявлением он выступил в рамках ежегодного приёма руководителей дипломатических представительств.

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Всё, что сегодня делает Россия на Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую сферу влияния, уничтожить украинское государство как таковое», — приводит слова Порошенко телеканал «112 Украина».

Украинский лидер заявил, что Киев не должен доверять Москве ни при каких условиях.

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя ни маскировал бы — царский, коммунистический или псевдодемократический», — подчеркнул он.

«Отвлечь от внутренних проблем»

Заявление президента Украины является попыткой привлечь внимание международного сообщества, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

«Порошенко уже три года говорит об угрозе со стороны России, нагнетает русофобские настроения с целью удержать то шаткое положение, которое он получил вместе со своей командой в результате государственного переворота. Чтобы как-то привлекать международное сообщество к украинской проблеме, он придумывает новые тезисы, чтобы быть в фокусе публичного внимания. Последнее время это удаётся труднее, потому что ЕС и США уже увидели, что Порошенко не соответствует тому стандарту марионеток, которые обычно назначаются», — сказал сенатор в разговоре с RT.

Кроме того, считает Морозов, Порошенко также хочет отвлечь внимание украинцев от внутренних проблем страны.

Столкновение между протестующими и полицией на площади Независимости в Киеве

Reuters

© Gleb Garanich

«Он не удержал экономику, разрушена социальная сфера, фактически продолжается гражданская война. В Верховной раде появились настроения о создании ядерной программы. Видя неспособность Порошенко управлять государством, могут попытаться пойти по северокорейскому варианту. Тогда украинский народ задумывается, а для чего нужна была та «Революция достоинства», если у власти опять остались олигархи. Если они сегодня обогащаются за счёт полного обнищания украинского народа, в этом парадокс тех событий. Порошенко сегодня не может никакими выступления завуалировать то, что в 2014 году на Майдане произошла трагедия украинского народа», — заключил он.

«Ответственность — на Порошенко»

Тем не менее, ответственность за ситуацию на Украине несёт именно президент Порошенко. Об этом заявила депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Очередные обвинения со стороны президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом...За всё, что происходит в стране, никто так не в ответе, как вы — её президент», — подчеркнула она.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Как отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»), люди на Украине всё чаще высказываются за восстановление связей с Россией. Об этом говорят и опросы.

«Порошенко различные заявления, в том числе казусные, делает периодически, в том числе в отношении России. Но последнее заявление связано с исследованием, которое проводили европейские социологические службы, где рейтинг Порошенко сегодня всего лишь 5%, и всё больше и больше людей, особенно в центральной и, естественно, восточной частях Украины, высказывают мнение о необходимости восстановления дружеских, экономических отношений с Россией», — сказал он РИА Новости.

В связи с таким мнением населения, по мнению депутата, Порошенко захотел получить новую финансовую помощь от Запада, чтобы улучшить ситуацию в стране.

«Учитывая мнение населения, Порошенко сделал такое заявление, чтобы его западные партнёры больше денег выделяли на различные проекты, в том числе на развитие экономики Украины, чтобы улучшилось состояние населения, чтобы появились рабочие места», — подчеркнул Водолацкий.

Для повышения рейтинга

Своими заявлениями Порошенко пытается повлиять на свой рейтинг и повысить авторитет среди определённой прослойки людей на Украине, говорит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

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«Порошенко работает на внутреннюю аудиторию, потому что рейтинг украинского президента достаточно низок, а так как вектор внешней политики и даже внутренней политики в украинского государстве строится на сугубо жёсткой антироссийской риторике, эти слова помогают ему сохранять определённый уровень поддержки среди агрессивно настроенного по отношению к России националистического, в первую очередь, электората», — считает политолог.

Кроме того, отметил он, украинский лидер своими словам в очередной раз демонстрирует лояльность Западу, в первую очередь Вашингтону, и показывает, что «украинское государство в дальнейшем может быть использовано как инструмент давления на Россию, в том числе с помощью эскалации конфликта на юго-востоке страны».

Эксперт также напомнил о готовящемся к принятию Верховной радой законопроекте о реинтеграции Донбасса, где на официальном уровне Россия будет признана «страной-агрессором», а неподконтрольные киевским властям территории Донбасса — «оккупированными».

Пётр Порошенко неоднократно «прощался» с Россией.

В мае прошлого года он заявлял, что Украина «окончательно оформила свой развод с Российской империей», а в июне процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

В январе украинский президент заявил, что с получением безвизового режима с Евросоюзом его страна «окончательно» рассталась с Россией.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского союза. Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям», — написал он в своём Twitter.