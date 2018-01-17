Продолжение следует: Верховная рада перенесла рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса

В первый рабочий день после новогодних каникул депутаты Верховной рады Украины не смогли принять законопроект о реинтеграции Донбасса. Парламентарии не успели рассмотреть все 673 поправки к нему. В случае принятия документ зафиксирует признание России «агрессором», а неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса — «оккупированными». Вместе с тем во вторник, 16 января, депутаты Рады отказались признавать самопровозглашённые ДНР и ЛНР «террористическими организациями». Что говорили украинские парламентарии в первый день работы и как они оценивают перспективы законопроекта — в материале RT.

Голосование по вопросу принятия во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса перенесено на среду, 17 января. Это связано с тем, что Верховная рада Украины не успела рассмотреть все предлагаемые поправки к резонансному документу.

Депутатам осталось рассмотреть ещё около 200 из 673 предложенных поправок к законопроекту, сообщил спикер парламента Андрей Парубий, закрывая заседание во вторник.

«У нас ещё остается почти 200 правок, и на сегодняшний день время, отведенное для работы, исчерпано. Хотя у меня были большие надежды, что мы сегодня сможем выйти на принятие решения, но, к сожалению, активная дискуссия приводит к тому, что нам приходится перенести момент принятия», — цитирует Парубия РИА Новости.

16 января депутаты украинского парламента рассмотрели порядка 480 поправок, однако ни одна из них не была поддержана. По словам спикера Верховной рады, работа над законопроектом будет продолжена в среду в 10:00 (11:00 мск).

Законопроект о реинтеграции Донбасса среди прочего фиксирует признание России «агрессором», а неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса — «оккупированными». При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины.

РИА Новости

Украинские парламентарии неоднозначно оценили первый день работы над текущей редакцией законопроекта. Депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев не скрывал своего разочарования от затянутости процесса принятия законопроекта о реинтеграции.

«Потерянный день в Верховной раде. Поправки к закону не проходят, время идёт. Закона о деоккупации сегодня уже не будет. Признание РФ агрессором переносится на четверг», — написал Арьев в Facebook.

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко признал, что рассматриваемый законопроект не является идеальным, однако отметил важность его принятия.

«Нет идеальных законов. В том числе и закон о реинтеграции Донбасса не является идеальным. Но это первый закон, который системно решает вопрос признания России агрессором. Более того, я считаю его одним из основополагающих законов, которые примет парламент нынешнего созыва», — заявил Ляшко.

По его словам, этот документ необходимо принять, несмотря на все имеющиеся замечания: «Чтобы расставить точки над i. Чтобы идти вперёд к победе. Чтобы защитить украинцев. Чтобы отстаивать национальные интересы, а не сдавать их на каждом шагу, как это делает президент Порошенко».

Депутат партии «Самопомощь» и первый замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Семён Семенченко обратил внимание на особенность составления законопроекта о деоккупации Донбасса.

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«Законопроект специально «сделан» Порошенко из двух различных частей. Первая часть, за которую точно нужно голосовать: признание РФ агрессором на законодательном уровне и признание территорий Донецкой и Луганской областей временно оккупированными. Это очень большой шаг вперёд, который нам не давали сделать больше трёх нет. Также нет упоминания минских договорённостей и амнистии», — написал Семенченко.

Вместе с тем нардеп заявил, что законопроект предоставляет киевским властям, а именно Петру Порошенко, дополнительные полномочия по организации «операций по обороне Украины» по всей стране.

«В законопроекте много нюансов, но я написал основные. Две части: одна выгодна патриотам Украины, другая — коррупционерам. Беда в том, что полицейский произвол сейчас допускается... и без этих полномочий. А Порошенко почти четыре года игнорирует Конституцию и положения закона «Об обороне». И за это никто не несёт никакой ответственности», — подчеркнул Семенченко.

Депутат партии «Самопомощь» и первый замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Семён Семенченко на заседании 16 января 2018 года

РИА Новости

Напомним, что по итогам рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса в первом чтении из документа был исключён пункт о приоритетном значении реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины. Предлагается вместо этого опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН по Донбассу.

Кроме того, законопроект наделяет президента Украины правом применения вооружённых сил в этом регионе в мирное время «для реализации мер по обеспечению суверенитета страны».

К рассмотрению документа во втором чтении было подано 673 поправки и предложения, поступивших от более чем ста депутатов, пишет «Украинская правда».

В пояснительной записке уточняется, что законопроект принимается для изменения режима АТО (Украина называет вооружённый конфликт с самопровознглашёнными ДНР и ЛНР антитеррористической операцией) и для урегулирования правового статуса «фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«По масштабам, характеру и продолжительности проведения антитеррористическая операция не соответствует задачам освобождения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в документе.

Стоит отметить, что одной из отклонённых во вторник, 16 января, поправок к документу было предложение о признании Донецкой и Луганской народных республик «террористическими организациями». В ходе голосования за эту инициативу высказались всего 76 из 340 депутатов Верховной рады.

Не обошёлся первый после новогодних каникул рабочий день Рады и без традиционных для киевских политических реалий демонстраций у здания парламента. Митингующие у стен парламента выступали за принятие закона о реинтеграции Донбасса.

В ходе акции протеста собравшиеся подожгли автомобильные покрышки, а когда полицейские и пожарные начали их тушить, демонстранты стали кидать в них брусчатку и распылять слезоточивый газ. В ходе беспорядков травмы получил один из сотрудников правоохранительных органов, а в отделение полиции был доставлен один из зачинщиков беспорядков.

Всего общественный порядок в центре Киева обеспечивали порядка 4000 полицейских и бойцов Национальной гвардии.