Российские военнослужащие из группировки войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ в Харьковской области, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, в этом секторе ВСУ потеряли до 105 человек и несколько единиц техники. В Запорожской области подразделения ВС РФ сбили украинский штурмовик Су-25. Средства ПВО уничтожили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха», две управляемые авиабомбы HAMMER и 41 беспилотник.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщается в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО.

В течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Жовтневое, Липцы, Старый Салтов и Высокая Яруга (Харьковская область).

На этом направлении также отражены три контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад и 13-й бригады Нацгвардии Украины.

По оценкам МО, противник потерял до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Оса», 155-мм гаубицу M777 производства США и 122-мм орудие Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах н. п. Степовая Новосёловка и Богуславка (Харьковская область). Кроме того, отражена контратака штурмовой группы противника в районе н. п. Невское (ЛНР).

ВСУ потеряли за сутки до 400 человек, три бронетранспортёра, восемь автомобилей, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм орудие 2А65 «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 5-й штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое (ДНР).

По данным Минобороны, противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

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Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Сокол, Евгеновка, Карловка и Розовка (ДНР). Также отражены пять контратак штурмовых групп 23, 24, 47 и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 370 человек, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу M777, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и 105-мм орудие M119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Сторожевое (ДНР).

По данным российской стороны, ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Работино и Лобковое (Запорожская область).

Противник потерял на этом направлении до 75 человек, три автомобиля, две гаубицы M777, а также орудия Д-20 и «Мста-Б». Наряду с этим сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 18 реактивных снарядов систем HIMARS и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, а также 41 беспилотник ВСУ.