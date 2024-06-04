Подполье: Россия нанесла удар по военному объекту в Днепропетровске

Российские военнослужащие нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, ВС России атаковали объект Национальной гвардии Украины.

«Известно, что на территории автопарка Нацгвардии находилась гусеничная и колёсная военная техника стран НАТО, были складированы БК и ГСМ», — добавил он, передаёт РИА Новости.

Координатор также рассказал, что возле автопарка находится СИЗО, некоторые его корпуса украинские военные используют как склад.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске.