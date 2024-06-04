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Подполье: Россия нанесла удар по военному объекту в Днепропетровске

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Российские военнослужащие нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье: Россия нанесла удар по военному объекту в Днепропетровске
  • РИА Новости

По словам Лебедева, ВС России атаковали объект Национальной гвардии Украины. 

«Известно, что на территории автопарка Нацгвардии находилась гусеничная и колёсная военная техника стран НАТО, были складированы БК и ГСМ», — добавил он, передаёт РИА Новости.

Координатор также рассказал, что возле автопарка находится СИЗО, некоторые его корпуса украинские военные используют как склад. 

Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске.

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