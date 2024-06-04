Подполье: Россия нанесла удар по военному объекту в Днепропетровске
- РИА Новости
По словам Лебедева, ВС России атаковали объект Национальной гвардии Украины.
«Известно, что на территории автопарка Нацгвардии находилась гусеничная и колёсная военная техника стран НАТО, были складированы БК и ГСМ», — добавил он, передаёт РИА Новости.
Координатор также рассказал, что возле автопарка находится СИЗО, некоторые его корпуса украинские военные используют как склад.
Ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске.