Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжили продвигаться в глубину обороны противника в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ, а также отразили четыре контратаки штурмовых групп противника. Между тем авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки поразили ряд целей, среди которых склад безэкипажных катеров, авиатехника, склад топлива ВСУ и цех сборки БПЛА.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника, заявили в Минобороны РФ.

Бойцы объединения нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка (Харьковская область).

Наряду с этим группировка войск «Север» отразила четыре контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины.

По оценкам российской стороны, за сутки ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 152-мм гаубицу Д-20, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14, 30, 77 и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины в районах н. п. Синьковка (Харьковская область), Новосёловское (ЛНР), Григоровка и Серебрянка (ДНР).

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Также здесь отражены две контратаки штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубицу ТRF-1 производства Франции и два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Елизаветовка, Константиновка и Часов Яр (ДНР).

Наряду с этим отражена контратака штурмовой группы 114-й бригады теробороны. Противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, 152-мм пушку «Гиацинт» и 122-мм гаубицу Д-30. За сутки уничтожено шесть складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ в районах н. п. Евгеновка, Новоалександровка и Селидово (ДНР).

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На этом направлении также отражены пять контратак штурмовых групп 24-й механизированной, 144, 143, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

Потери противника составили до 335 военнослужащих, три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20 и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах н. п. Урожайное и Сторожевое (ДНР).

Кроме того, российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона потеряла до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Каменское (Днепропетровская область), Тягинка и Червоный Маяк (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30. Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения противника.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки поразили ряд целей, среди которых склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ и цех сборки БПЛА. В 118 районах поражены скопления живой силы и военной техники противника.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. За сутки также уничтожен 31 беспилотный летательный аппарат, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, а также девять реактивных снарядов систем «Град» и «Ольха».