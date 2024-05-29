Подполье: в Ровненской области взорвался арсенал после удара ВС России
- AP
- © Libkos
По его словам, ночью произошло два серьёзных взрыва.
«Оба взрыва были с западной стороны части города, где находится 430-й арсенал военной части А-0153. Второй взрыв был с мощной детонацией и сильным выбросом пламени», — рассказал Лебедев, передаёт РИА Новости.
Он отметил, что город Сарны является логистическим хабом, на территорию 430-го арсенала заходит железнодорожная ветка. Туда привозили вооружение, добавил Лебедев.
Ранее Одесская областная прокуратура сообщила о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе.