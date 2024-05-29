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«Военная хроника» сообщила о ночном ударе по Яворовскому полигону на Украине

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Минувшей ночью был нанесён массированный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, сообщает «Военная хроника».
«Военная хроника» сообщила о ночном ударе по Яворовскому полигону на Украине
  • РИА Новости

«В зданиях на этом объекте, как и в начале СВО, размещались иностранные инструкторы из нескольких зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Число уничтоженных военных предстоит установить, отмечает «Военная хроника».

Как уточняется, прилёты были на объектах в Стрые, Дублянах и Дрогобыче.

В марте 2022 года Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском и уничтожили до 180 иностранных наёмников.

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