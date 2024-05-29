Силы ПВО России за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29 и 31 беспилотник.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим российскими войсками был уничтожен 31 беспилотник ВСУ, две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы HAMMER, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».

Ранее сообщалось, что морская авиация Черноморского флота уничтожила два безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море.