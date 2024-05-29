Силы ПВО России за сутки сбили украинский самолёт МиГ-29
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим российскими войсками был уничтожен 31 беспилотник ВСУ, две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиационные бомбы HAMMER, а также девять реактивных снарядов «Град» и «Ольха».
Ранее сообщалось, что морская авиация Черноморского флота уничтожила два безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море.