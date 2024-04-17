На четырёх направлениях: в Минобороны сообщили об улучшении позиций ВС РФ в зоне спецоперации

Российские военные за минувшие сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях СВО, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим ВС РФ уничтожили ряд целей, включая склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады теробороны ВСУ и террористических формирований РДК*.

В новой сводке Минобороны РФ о ходе проведения СВО сообщается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 14-й, 54-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 63-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР), Торское и Терны (ДНР).

Противник потерял до 70 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной разведки «Пластун-3000» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 5-й, 79-й десантно-штурмовых, 28-й, 30-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка (ДНР).

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Наряду с этим отражены три контратаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах н. п. Выемка и Красногоровка (ДНР).

По оценкам российской стороны, противник потерял до 480 человек, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Новгородское, Нетайлово и Карловка (ДНР).

За сутки отражены восемь контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 115-й механизированных бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах н. п. Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи (ДНР).

ВСУ за сутки потеряли здесь до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное и Макаровка (ДНР). Противник потерял до 80 человек, танк, два автомобиля, 152-мм САУ «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 126-й бригады теробороны в районах н. п. Казацкое, Берислав и Николаевка (Херсонская область). ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, пять автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили ряд объектов противника, среди которых склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований «РДК»*. В 132 районах поражены живая сила и техника противника.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 191 украинский беспилотник, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 ATACMS производства США и управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.