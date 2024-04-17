МО: ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

Как сказано в сводке ведомства, Вооружённые силы России нанесли огневое поражение украинской армии в районах населённых пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.

В итоге ВСУ потеряли на данном направлении до 480 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских складов боеприпасов, в том числе для «Русского добровольческого корпуса»* и оперативно-тактической группы «Донецк».

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.