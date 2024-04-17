ВС России уничтожили склады боеприпасов РДК

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинских складов боеприпасов, в том числе для «Русского добровольческого корпуса»* и оперативно-тактической группы «Донецк».

РИА Новости

«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах. Ранее экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. * «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.