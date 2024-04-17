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Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении

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Экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Выполнили взлёт с аэродрома базирования, вышли в район цели, связались с передовым авиационным наводчиком, выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены», — заявили в ведомстве.

Ранее артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой.

Также российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.

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