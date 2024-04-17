Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Выполнили взлёт с аэродрома базирования, вышли в район цели, связались с передовым авиационным наводчиком, выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены», — заявили в ведомстве.
Ранее артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой.
Также российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.