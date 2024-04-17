Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Артиллерийский расчёт «Ноны-СВК» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цель была обнаружена при помощи БПЛА.

«Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить военные объекты противника минимальным количеством выстрелов», — говорится в сообщении.

Ранее российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.

Также ВС России поразили склады и цеха производства беспилотников ВСУ.