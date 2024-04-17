Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, цель была обнаружена при помощи БПЛА.
«Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить военные объекты противника минимальным количеством выстрелов», — говорится в сообщении.
Ранее российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении.
Также ВС России поразили склады и цеха производства беспилотников ВСУ.