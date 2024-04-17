Российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении

Снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожила пару стрелков и взяла в плен четырёх военнослужащих ВСУ на Артёмовском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее ВС России поразили использовавшийся ВСУ железнодорожный мост у Одессы. Также ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении.