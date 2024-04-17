Российские снайперы уничтожили пару стрелков ВСУ на Артёмовском направлении
Снайперская группа уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады уничтожила пару стрелков и взяла в плен четырёх военнослужащих ВСУ на Артёмовском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее ВС России поразили использовавшийся ВСУ железнодорожный мост у Одессы.
Также ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен