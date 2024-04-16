Минобороны: ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в ходе боёв ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Также армия России поразила 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.
Бои шли в районах населённых пунктов Новокалиново, Семёновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи ДНР.
Тем временем потери ВСУ на Донецком направлении составили до 630 военнослужащих.