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Минобороны: ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

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В ходе боёв на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» армии России отразили восемь контратак ВСУ.
Минобороны: ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе боёв ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Также армия России поразила 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Бои шли в районах населённых пунктов Новокалиново, Семёновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи ДНР.

Тем временем потери ВСУ на Донецком направлении составили до 630 военнослужащих.

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