Минобороны: ВС России отразили восемь контратак ВСУ на Авдеевском направлении

В ходе боёв на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» армии России отразили восемь контратак ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе боёв ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Также армия России поразила 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Бои шли в районах населённых пунктов Новокалиново, Семёновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи ДНР.

Тем временем потери ВСУ на Донецком направлении составили до 630 военнослужащих.