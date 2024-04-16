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Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 630 военнослужащих

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ВС России уничтожили до 630 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 630 военнослужащих
  • РИА Новости

Как сказано в сводке ведомства, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка ДНР.

Так, потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правобережье Днепра.

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