Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 630 военнослужащих
- РИА Новости
Как сказано в сводке ведомства, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка ДНР.
Так, потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска уничтожили девять лодок с 20 солдатами ВСУ на правобережье Днепра.