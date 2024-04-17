ВС России отразили четыре контратаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
«На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике (противника. — RT)», — сообщили в Минобороны России.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили склады боеприпасов РДК*.
Ранее экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолётах Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.