RT в Telegram
Подпишись

Politico: командование ВСУ осознаёт, что может проиграть России летом 2024 года

Удерживаемый ВСУ фронт может рухнуть уже летом

Короткая ссылка
Офицеры украинской армии понимают, что фронт ВСУ может рухнуть летом 2024 года.
Politico: командование ВСУ осознаёт, что может проиграть России летом 2024 года
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом в своём материале пишет автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер.

Журналист, ссылаясь на источники, отмечает низкий уровень боевого духа уставших украинских солдат. Также автор обращает внимание на нехватку современных вооружений у ВСУ.

«Военные офицеры в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, какого они будут масштаба», — говорит в материале колумнист.

Также Деттмер написал, что экзистенциальный кризис, с которым столкнулась Украина, делает победу Киева невозможной без мобилизации всего населения страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить