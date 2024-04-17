Politico: командование ВСУ осознаёт, что может проиграть России летом 2024 года

Офицеры украинской армии понимают, что фронт ВСУ может рухнуть летом 2024 года.

Об этом в своём материале пишет автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер.

Журналист, ссылаясь на источники, отмечает низкий уровень боевого духа уставших украинских солдат. Также автор обращает внимание на нехватку современных вооружений у ВСУ.

«Военные офицеры в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, какого они будут масштаба», — говорит в материале колумнист.

Также Деттмер написал, что экзистенциальный кризис, с которым столкнулась Украина, делает победу Киева невозможной без мобилизации всего населения страны.