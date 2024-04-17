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Politico: Украина не победит Россию без мобилизации всего населения

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Экзистенциальный кризис, с которым столкнулась Украина, делает победу Киева невозможной без мобилизации всего населения страны.
Politico: Украина не победит Россию без мобилизации всего населения
  • AP
  • © Libkos

Такую точку зрения выразил автор колонки газеты Politico Джейми Деттмер.

При этом журналист отметил, что решение об объявлении новой волны мобилизации не будет воспринято позитивно украинским социумом. Деттмер считает, что Украина в её нынешнем состоянии «останется в прошлом», если ситуация не изменится в ближайшее время.

Колумнист добавил, что помощь Запада Украине на деле оказалась не так значительна, как обещали различные политики. Этот фактор разочаровал и демотивировал как украинских солдат, так и министров, управляющих страной.

Ранее независимый журналист Люк Риве заявил RT, что Украина скоро проиграет. Киев столкнулся с серьёзной проблемой: молодые люди, особенно из восточных регионов, не хотят воевать, из-за чего возникает нехватка живой силы.

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