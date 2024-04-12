Высокоточным оружием: ВС РФ за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ТЭК и ВПК Украины

В период с 6 по 12 апреля ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. Как заявили в Минобороны РФ, поражены базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений Сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.

В пресс-службе Минобороны России заявили, что с 6 по 12 апреля ВС РФ в ответ на попытки киевского режима причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками.

Поражены украинские объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений Сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.

Как подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены.

Обстановка на линии соприкосновения

Как следует из сводки МО РФ, на Купянском направлении в течение недели подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Серебрянка (ДНР), Берестовое и Синьковка (Харьковская область).

Наряду с этим отражено четыре контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах н. п. Григоровка и Терны (ДНР).

Сводка Минобороны РФ о ходе СВО за период с 6 по 12 апреля

За неделю противник потерял в этом секторе более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям четырёх штурмовых, двух аэромобильных, одной танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов Яр (ДНР).

Наряду с этим отражено 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красное (ДНР).

Противник потерял на этом направлении более 3 тыс. военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 — западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены живая сила и техника восьми бригад ВСУ. Отражено 65 контратак штурмовых групп противника в районах н. п. Новгородское, Новокалиново, Уманское, Первомайское и Бердычи (ДНР).

За неделю в этом секторе ВСУ потеряли свыше 2130 военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin и четыре гаубицы М777 производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и Нацгвардии в районах н. п. Макаровка, Урожайное и Угледар (ДНР).

В районах н. п. Никольское и Новодонецкое отражено три контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ.

По оценкам МО РФ, противник потерял более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США.

На Херсонском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Днепр» поражены живая сила и техника одной горно-штурмовой, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах н. п. Работино, Мирное, Степовое, Павловка (Запорожская область), Михайловка и Новотягинка (Херсонская область).

Потери противника составили свыше 335 военнослужащих. Уничтожены три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777 производства США.

Как уточнили в Минобороны РФ, в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок войск ВС России за неделю уничтожили пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбили противокорабельную ракету «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 25 реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган», а также 1712 БПЛА.