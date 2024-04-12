МО: авиация и силы ПВО за неделю сбили ракету «Нептун» и 12 бомб Hammer и JDAM

Российские авиация и силы ПВО за неделю сбили противокорабельную ракету «Нептун», 12 управляемых бомб Hammer и JDAM.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, были сбиты 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и 1712 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.