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МО: авиация и силы ПВО за неделю сбили ракету «Нептун» и 12 бомб Hammer и JDAM

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Российские авиация и силы ПВО за неделю сбили противокорабельную ракету «Нептун», 12 управляемых бомб Hammer и JDAM.
МО: авиация и силы ПВО за неделю сбили ракету «Нептун» и 12 бомб Hammer и JDAM
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, были сбиты 25 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и 1712 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.

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