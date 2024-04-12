Силы ПВО России сбили три украинских беспилотника в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области.

РИА Новости

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия.