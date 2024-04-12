Подполье: ВС России ударили по пригороду Харькова, куда перебросили технику ВСУ
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По его словам, сказанным в беседе с РИА Новости, удар был нанесён по району села Циркуны, расположенного в северо-восточном пригороде Харькова.
«По сообщениям сопротивления, именно в ту сторону передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на Белгородском направлении», — добавил Лебедев.
Ранее в подполье сообщили об ударе по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области.