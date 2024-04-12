Подразделения Вооружённых сил России нанесли удар по пригороду Харькова, куда ВСУ перебросили военную технику. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, сказанным в беседе с РИА Новости, удар был нанесён по району села Циркуны, расположенного в северо-восточном пригороде Харькова.

«По сообщениям сопротивления, именно в ту сторону передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на Белгородском направлении», — добавил Лебедев.

Ранее в подполье сообщили об ударе по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области.