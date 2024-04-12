Подполье: по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге нанесён удар

Вооружённые силы России нанесли удар в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилётах в направлении Южного горно-обогатительного комбината», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лебедева, один из прилётов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 км.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

Позже в пресс-службе Сил обороны юга Украины рассказали, что в Днепропетровской области после взрывов возник пожар на энергетическом объекте.