Подполье: по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге нанесён удар
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилётах в направлении Южного горно-обогатительного комбината», — цитирует его РИА Новости.
По словам Лебедева, один из прилётов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 км.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге.
Позже в пресс-службе Сил обороны юга Украины рассказали, что в Днепропетровской области после взрывов возник пожар на энергетическом объекте.