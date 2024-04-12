RT в Telegram
Подпишись

Подполье: по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге нанесён удар

Короткая ссылка
Вооружённые силы России нанесли удар в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилётах в направлении Южного горно-обогатительного комбината», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лебедева, один из прилётов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 км.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

Позже в пресс-службе Сил обороны юга Украины рассказали, что в Днепропетровской области после взрывов возник пожар на энергетическом объекте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить