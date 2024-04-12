В Днепропетровской области после взрывов возник пожар на энергетическом объекте
Пожар произошёл на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где ночью были слышны взрывы.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины.
Отмечается, что пожар удалось локализовать.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге.
Кроме того, в Сумах была повреждена ТЭЦ.
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