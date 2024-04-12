В Днепропетровской области после взрывов возник пожар на энергетическом объекте

Пожар произошёл на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, где ночью были слышны взрывы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сил обороны юга Украины. Отмечается, что пожар удалось локализовать. Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Кроме того, в Сумах была повреждена ТЭЦ.