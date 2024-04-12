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ВС России за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине

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RT
В Минобороны России заявили, что российские войска за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.
ВС России за неделю нанесли один массированный и 47 групповых ударов по Украине
  • РИА Новости

Уточняется, что в рамках ударов также поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.

11 апреля в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Данный удар является ответом на попытки киевского режима совершить атаки по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

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