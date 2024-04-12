Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ на Авдеевском направлении с помощью ударного беспилотника.
Отмечается, что танк пытался скрыться в лесополосе, откуда вёл огонь по позициям ВС России.
Ранее ВКС России поразили в ДНР подразделения ВСУ.
Также ВС России с начала месяца сбили под Авдеевкой более десяти «Лелек» и «Фурий» ВСУ.
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