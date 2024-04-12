ВКС России поразили в ДНР подразделения ВСУ
Ударная группа армейской авиации ВКС в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого вертолёта Ми-35М и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно поразила подразделения ВСУ на Донецком направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8.
Также ВС России с начала месяца сбили под Авдеевкой более десяти «Лелек» и «Фурий» ВСУ.
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