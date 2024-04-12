ВКС России поразили в ДНР подразделения ВСУ

Ударная группа армейской авиации ВКС в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевого вертолёта Ми-35М и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно поразила подразделения ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Также ВС России с начала месяца сбили под Авдеевкой более десяти «Лелек» и «Фурий» ВСУ.