Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками: ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам Украины

Минобороны России сообщило об ударе беспилотниками и высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Потери ВСУ в зоне СВО в течение прошедших суток составили до 795 военнослужащих.

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам энергетики и противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ситуации в зоне СВО.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

По его словам, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.

Средствами ПВО за сутки сбиты 175 украинских БПЛА, а также 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

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Ситуация на линии фронта

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Терны (ДНР).

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля. Также были поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная пушка «Гиацинт-С», гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28, 54, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле н. п. Белогоровка (ЛНР), Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр (ДНР).

ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы «Нота», а также три полевых склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24, 47 и 59-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи (ДНР).

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Противник потерял более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства ФРГ, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й и 128-й бригад теробороны неподалёку от н. п. Малиновка (Запорожская область), Макаровка и Урожайное (ДНР). Возле н. п. Приютное (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны.

Потери противника за сутки: до 90 военнослужащих, два автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах н. п. Работино (Запорожская область), Золотая Балка и Ивановка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.