RT в Telegram
Подпишись

МО: украинские войска потеряли более 300 человек на Авдеевском направлении

Короткая ссылка
Украинские войска в нескольких населённых пунктах ДНР на Авдеевском направлении потеряли более 300 военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.
МО: украинские войска потеряли более 300 человек на Авдеевском направлении
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю», — сообщает министерство.

Помимо живой силы, противник потерял три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, говорится в сводке.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить