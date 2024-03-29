МО: украинские войска потеряли более 300 человек на Авдеевском направлении

Украинские войска в нескольких населённых пунктах ДНР на Авдеевском направлении потеряли более 300 военнослужащих, сообщает Министерство обороны России.

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю», — сообщает министерство.

Помимо живой силы, противник потерял три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, говорится в сводке.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.