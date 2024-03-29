МО: украинские войска потеряли более 300 человек на Авдеевском направлении
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«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю», — сообщает министерство.
Помимо живой силы, противник потерял три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, говорится в сводке.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский ранее признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.